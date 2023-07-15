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Хто не сховався, я не винен: туристів у Таїланді попередили про загрозу, що насувається, по всій країні

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Мусони і сезон дощів продовжують псувати відпочинок у Таїланді вже не першої партії туристів — відпочиваючих знову попередили про загрозу, що насувається по всій країні.

Як заявив Тайський метеорологічний департамент, випустивши попередження про південно-західний мусон, відразу в 46 провінціях, що охоплюють 40% півночі та півдня країни, зокрема популярні у туристів райони, знову очікується зливова небезпека та шторми. Населення та туристів закликають бути пильними, і, як то кажуть, «хто не сховався, я не винен».

Зокрема, туристів попередили, що на Андаманському морі та Сіамській затоці варто очікувати на «безперервні напади гроз», переважно на боці, зверненій до мусону. В Андаманському морі висота хвиль може досягати близько 1 метра, при грозі – до 2 метрів, прогулянкові катери закликають залишатися на березі, а туристів – не потикатися у воду.

При цьому на півночі з туристичних провінцій під ударом стихії опиниться Чіангмай, також «приступи гроз» ймовірні на Пхукеті, в Крабі, провінції Транг і т.д. може досягати швидкості від 15 до 30 км/год, зливах, грозах та штормових хвилях до 2 метрів.

Нагадаємо, що лише тиждень тому попередження про ризики повені в Таїланді на найбільш популярному у туристів острові спрацювало на сто відсотків. Пхукет зазнав страшного удару стихії: острів буквально затопило, кілька основних доріг з ранку неділі було перекрито поліцією. При цьому під ударом опинилися улюблені туристами території. «На курорті Пхукет багато вулиць стали непрохідними, що призвело до перекриття доріг поліцією. Рівень води в каналі Банг Яй, який проходить через місто та забезпечує ключовий дренажний канал у морі, піднявся до потенційно небезпечного рівня. Повінь спостерігалася в кількох місцях, серед постраждалих були вулиця Тха Кренг, і перетин вулиць Тха Кренг і Чао Фа Іст Роуд. Так само популярний туристичний район Патонг був сильно затоплений, особливо в районі місцевої поліцейської дільниці та її околиць», – заявили в тайських ЗМІ.

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