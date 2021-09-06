Гібридизація туризму йде повним ходом

Що спільного між кемпінгом, відпочинком і роботою? Відповідь – гібридні концепції, за потік туристичний сектор. Багато експертів використовують термін «гібридизація» для опису цих нових туристичних практик на стику двох і більше сегментів.

У цьому контексті слід сказати, що гібридні пропозиції явно розширюються, трансформуючи, таким чином, туристичний сектор.

Індустрія туризму була побудована на наданні пов’язаних послуг. Коли Томас Кук запропонував свої перші маршрути в 1841 році, він хотів «використати залізницю для боротьби з алкоголізмом, вивозячи англійських робітників у сільську місцевість».

Він склав пропозицію транспорту і пропозиція відвідувань, при цьому змінивши профіль працівника на профіль туриста. Потім місце пропозиції було побудовано поруч з туристичною діяльністю (подорожі, ночівлі) із мотивацією (наукова, культурна, гастрономічна) або практикою (спорт, подорожі, море).

Таким чином, наприклад, перебування у місцевого жителя поєднує в собі повсякденне життя господаря з ночівлею і сніданком мандрівників; агротуризм поєднує в собі повсякденну діяльність виробників з відкриттям для любителів сільській місцевості; а відновлювальний туризм сприяє створенню стійкого бачення співпраці в цьому секторі. У цьому сенсі пропозиції перетинаються і грають з позиціонуванням, щоб примножити і створити новий туристичний досвід.

Комбінація процедур або гібридизація концепцій

І як же насправді відбувається гібридизація туризму? Постійно з’являються гібридні концепції, які виявляють тенденції і характеризують маргінальну, дивовижну або незвичайну динаміку.

Найпопулярнішим є поява Glamping (шарм + кемпінг), який заново відкриває для себе розміщення з парадоксальним комфортом в нетипових місцях (каравани, автобуси і т. Д.).

Для ділових мандрівників цей напрямок Bleisure, яке виділяється (бізнес + відпочинок) за рахунок поїздок по різних напрямах. Криза Covid-19 ставить під сумнів інтерес і реальну важливість ділових поїздок, але також прискорює появу нових концепцій: так званий workation (робота + відпустку) або staycation (перебування + відпустку) для відвідування місцевих / прилеглих туристичних цілей та напрямків.

Таким чином, процедури зливаються, і гібридизація туризму стала способом пропаганди нового туристичного досвіду і поведінки, що виходять за рамки стандартних процедур, при цьому залишаючись в повній відповідності з прагненням до індивідуальності та оригінальності сучасного мандрівника.

Гібридні пропозиції в рамках трансформації сектора

Гібридизація туризму зачіпає більшість компонентів галузі. Ініціативи, представлені тут, в залежності від сфер діяльності, без коливань поєднують в собі пропозиції щодо розміщення та дозвілля, і в той же час реалізуються дуже гнучко і новаторськи.

Розміщення

У готельному секторі спостерігається чотири хвилі гібридизації. Перша відбулася в 1990-х роках, коли кошти розміщення (довгострокові) поєднували готельну діяльність (короткострокову) з готельними послугами (семінари, оздоровлення і т. Д.). Потім з’явилися лайфстайл-готелі. Потім стирання кордонів між готелями і хостеламі, і, нарешті, остання хвиля пов’язана з колівінгом і коворкінгом. Схоже, що готельному сектору необхідно переосмислити усталені моделі, диверсифікувати і відійти від простого пропозиції розміщення.

Транспорт

Такі місця, як наприклад залізничні вокзали, поступово трансформуються зі змінами на ринку праці, які переходять в сторону багатофункціональності: готелі, художні галереї, офіси і т.д.

Наприклад, гібридний автомобіль – це просто збірка двох поршневих двигунів, але насправді його не можна назвати гібридом. Щоб стати гібридним, сектор повинен бути перетворений за принципом Hyperloop, за допомогою багатофункціонального автомобіля або шляхом зміни транспортних концепцій з метою розвитку транспорту завтрашнього дня.

Простір

Сьогодні кордону фізичного і віртуального просторів перетинаються. Сприйняття місця призначення більше залежить від його популярності в соціальних мережах, ніж від адміністративних кордонів, які його закривають. Туристичний досвід стає фізичним (фізичним + цифровим) і реконфигурируется туристичний простір відповідно до бачення мандрівника і його віртуальним поданням.

Це та ж ідея, яка здається горизонтом сектора подій. Хоча фізичні зустрічі як і раніше необхідні для об’єднання гравців, цифрові технології розглядаються як доповнення до діяльності, яка включає в себе розвиток традиційних подій.

Управління

Управління туризмом відображає спосіб управління діяльністю тур напрямків / цілей. Однак це не тільки інституційні органи, а й всі сторони, залучені в процес. Сектори об’єднуються (державно-приватне партнерство) і динаміка зростає (інкубатори, треті місця і т. Д.).

Ця адміністрація також стає гібридом з розвитком кластерів, які прагнуть зміцнити спадщина туризму за рахунок об’єднання учасників, будь то державні, приватні, академічні, постійні / тимчасові, туристичні чи ні.

У той же час туризм стає наскрізним, і туристичні організації зникають на користь більш привабливих на глобальному рівні агентств. Таким чином, організації об’єднуються і реформуються, щоб знайти кращий спосіб представити свою туристичну діяльність. Цей пошук гнучкості у відносинах із зацікавленими сторонами і раніше важливий для внесення вкладу в розробку дієвої та ефективної стратегії.

Гібридизація для поліпшення пропозиції

Щоб дійсно створити гібридне співтовариство, тур напрямки / цілі повинні бути переоцінені з точки зору багатоцільового використання і привабливості для різних поколінь. Олімпійські ігри ясно показують межі точного розвитку діяльності і збиток, нанесений навколишньому середовищу, економіці та стійкості споруд.

Аналогічним чином, приклад велич туризму показує, наскільки важливо залучення населення в розвиток збалансованого підходу. Таким чином, гібридизація туризму повинна буде поєднувати в собі дії, реально вигідні для жителів і туристичних напрямків. Нові концепції повинні бути побудовані нестандартним чином, а тур пропозицію необхідно буде постійно оновлювати.