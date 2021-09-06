Гибридизация туризма идет полным ходом

Что общего между кемпингом, отдыхом и работой? Ответ — гибридные концепции, согласно поток туристический сектор. Многие эксперты используют термин «гибридизация» для описания этих новых туристических практик на стыке двух и более частей.

В этом контексте следует сказать, что гибридные предложения явно расширяются, трансформируя, таким образом, туристический сектор.

Индустрия туризма была построена на предоставлении связанных услуг. Когда Томас Кук предложил свои первые маршруты в 1841 году, он хотел «использовать железную дорогу для борьбы с алкоголизмом, вывозя английских рабочих в сельскую местность».

Он составил предложение транспорта и предложение посещений, при этом изменив профиль работника на профиль туриста. Затем место предложения были построены рядом с туристической деятельностью (путешествия, ночевке) с мотивацией (научная, культурная, гастрономическая) или практикой (спорт, путешествия, море).

Таким образом, например, пребывание в местного жителя сочетает в себе повседневную жизнь хозяина с ночевкой и завтраком путешественников; агротуризм сочетает в себе повседневную деятельность производителей с открытием для любителей сельской местности; а восстановительный туризм способствует созданию устойчивого видения сотрудничества в этом секторе. В этом смысле предложения пересекаются и играют с позиционированием, чтобы приумножить и создать новый туристический опыт.

Комбинация процедур или гибридизация концепций

И как же на самом деле происходит гибридизация туризма? Постоянно появляются гибридные концепции, обнаруживают тенденции и характеризуют маргинальную, удивительную или необычную динамику.

Самым популярным является появление Glamping (шарм + кемпинг), который заново открывает для себя размещение с парадоксальным комфортом в нетипичных местах (караваны, автобусы и т. Д).

Для деловых путешественников это направление Bleisure, которое выделяется (бизнес + отдых) за счет поездок по различным направлениям. Кризис Covid-19 ставит под сомнение интерес и реальную важность деловых поездок, но также ускоряет появление новых концепций: так называемый workation (работа + отпуск) или staycation (пребывание + отпуск) для посещения местных / прилегающих туристических целей и направлений.

Таким образом, процедуры сливаются, и гибридизация туризма стала способом пропаганды нового туристического опыта и поведения, выходящие за рамки стандартных процедур, при этом оставаясь в полном соответствии со стремлением к индивидуальности и оригинальности современного путешественника.

Гибридные предложения в рамках трансформации сектора

Гибридизация туризма затрагивает большинство компонентов отрасли. Инициативы, представленные здесь, в зависимости от сфер деятельности, без колебаний сочетают в себе предложения по размещению и досуга, и в то же время реализуются очень гибко и новаторски.

Размещение

В гостиничном секторе наблюдается четыре волны гибридизации. Первая состоялась в 1990-х годах, когда средства размещения (долгосрочные) сочетали гостиничную деятельность (краткосрочную) с гостиничными услугами (семинары, оздоровление и т. Д). Затем появились лайфстайл-отели. Затем стирания границ между отелями и хостелами, и, наконец, последняя волна связана с коливингом и коворкингом. Похоже, что гостиничному сектору необходимо переосмыслить устоявшиеся модели, диверсифицировать и отойти от простого предложения размещения.

Транспорт

Такие места, как например железнодорожные вокзалы, постепенно трансформируются с изменениями на рынке труда, переходят в сторону многофункциональности: гостиницы, художественные галереи, офисы и т.д.

Например, гибридный автомобиль — это просто сборник двух поршневых двигателей, но на самом деле его нельзя назвать гибридом. Чтобы стать гибридным, сектор должен быть преобразован по принципу Hyperloop, с помощью многофункционального автомобиля или путем изменения транспортных концепций с целью развития транспорта завтрашнего дня.

Пространство

Сегодня границы физического и виртуального пространств пересекаются. Восприятие места назначения больше зависит от его популярности в социальных сетях, чем от административных границ, которые его закрывают. Туристический опыт становится физическим (физическим + цифровым) и реконфигурируется туристическое пространство согласно видению путешественника и его виртуальным представлением.

Это та же идея, которая кажется горизонтом сектора событий. Хотя физические встречи по-прежнему необходимы для объединения игроков, цифровые технологии рассматриваются как дополнение к деятельности, которая включает в себя развитие традиционных событий.

Управление

Управления туризмом отражает способ управления деятельностью тур направлений / целей. Однако это не только институциональные органы, но и все стороны, вовлеченные в процесс. Сектора объединяются (государственно-частное партнерство) и динамика растет (инкубаторы, третьи места и т. Д).

Эта администрация также становится гибридом с развитием кластеров, усилить наследие туризма за счет объединения участников, будь то государственные, частные, академические, постоянные / временные, туристические или нет.

В то же время туризм становится сквозным, и туристические организации исчезают в пользу более привлекательных на глобальном уровне агентств. Таким образом, организации объединяются и реформируются, чтобы найти лучший способ представить свою туристическую деятельность. Этот поиск гибкости в отношениях с заинтересованными сторонами по-прежнему важен для внесения вклада в разработку действенной и эффективной стратегии.

Гибридизация для улучшения предложения

Чтобы действительно создать гибридное сообщество, тур направления / цели должны быть переоценены с точки зрения многоцелевого использования и привлекательности для разных поколений. Олимпийские игры ясно показывают пределы точного развития деятельности и ущерб, нанесенный окружающей среде, экономике и устойчивости сооружений.

Аналогичным образом, пример величие туризма показывает, насколько важно привлечение населения в развитие сбалансированного подхода. Таким образом, гибридизация туризма должна будет сочетать в себе действия, реально выгодные для жителей и туристических направлений. Новые концепции должны быть построены нестандартным образом, а тур предложение необходимо будет постоянно обновлять.