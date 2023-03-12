Експерти: Цього літа на Європу чекає екстремальна спека

Минулого літа країни центральної та південної Європи страждали від неймовірної спеки, подібної до якої європейці не бачили десятиліттями. Здивувала і зима: температура повітря була набагато вищою за середню, а на багатьох гірськолижних курортах і зовсім не було снігу. Вчені вважають, що літо обіцяє побити багато температурних рекордів.

Цієї зими багато гірськолижних курортів від Франції до Швейцарії були змушені закритися через брак снігу. Франція закінчила 2022 з найвищою температурою за останні 25 років. У січні, у розпал сезону, французький гірськолижний курорт Ax 3 Domaines повністю зачинив свої двері. А в Ле Же і Морзін, розташованих у популярному регіоні Порт-де-Солей, працювали лише дві траси.

Рекордно високими температурами зустріли новий рік також у Білорусі, Чехії, Данії, Німеччині, Латвії, Литві, Польщі, Нідерландах, Іспанії та Швейцарії. “Я ніколи не бачив такого прогнозу. Ніколи”, – написав кліматолог НАСА Райан Штауффер у Twitter.

Зима, схожа на весну

У січні в Чехії було поставлено температурний рекорд – 19°C. Така температура зазвичай спостерігається лише навесні. У цей час на півночі Іспанії температура повітря становила майже 25 °C.

Напрямки, відомі зимовими видами спорту, щосили намагалися зберегти кількість відвідувачів. Оскільки зміна клімату все більше вказує на те, що до 2035 року катання на лижах на французьких гірськолижних курортах стане неможливим, курорт Метаб’єф у Франції, окрім гірськолижного спорту, почав активно просувати інші зимові розваги, такі як катання на санях, зимовий гірський велосипед і т.д.

Аномально тепла погода, яка, за прогнозами, утримається весь 2023 рік, створила в деяких країнах міжсезонний туризм. Так, зимова посуха в Італії відкрила приховану дорогу на крихітний острів Сан-Бьяджо, розташований посередині знаменитого озера Гарда. Зазвичай на острів можна дістатися тільки човном, але історично низький рівень води оголив вузьку доріжку з каменю та піску, що з’єднує його з берегом. Цим незвичайним явищем одразу ж скористалися численні туристи, що прямували до озера Гарда. Наплив туристів, несподіваний для лютого, став благом для маленьких містечок.

Через суху зиму постраждала і прекрасна Венеція — там знову пересохли канали. Це не якесь рідкісне явище для найромантичнішого міста Італії – рівень води в каналах час від часу знижується, але цього року процес затягнувся. В результаті прогулянки на гондолах були не настільки доступними, як завжди, а туристам доводиться звикати до місцевих обмежень через низький рівень води.

Чи постраждають ваші літні канікули від нових хвиль спеки?

Літо 2022 року запам’яталося Північній та Західній Європі надзвичайно високими температурами. Як мінімум, це зробило життя вкрай некомфортним – як для місцевих жителів, так і для туристів. Як максимум – призвело до людських жертв, а багато країн зіткнулися із посухою, лісовими пожежами та неврожаями.

Це були небезпечні умови для мандрівників. Рекордно високі температури липня спровокували сходження лавини в італійських Доломітових Альпах, внаслідок чого загинули 11 альпіністів та ще вісім отримали поранення.

В інших випадках екстремальна погода породила нові пам’ятки. Дивини – від зброї вікінгів у Норвегії до міста-примари в Іспанії та німецьких кораблів часів Другої світової війни у Сербії – залучили туристів до обмілілих річок Європи.

Влітку в Європі очікується екстремальна спека

Минулого літа температура по всій Європі була настільки високою, що в результаті в багатьох країнах масово палахкотіли ліси, загинуло кілька людей. Експерти прогнозують, що це літо буде ще спекотніше.

Частково це пов’язано з тим, що трирічне охолодження поверхні Атлантичного океану, відоме як Ла-Нінья, добігає кінця. За даними Метеорологічного управління Великобританії, це також пов’язано із викидами парникових газів, які сприяють підвищенню температури.

Якщо ви плануєте цього літа вирушити в подорож, перевірте пункт призначення на наявність попереджень про сильну спеку та посуху. Якщо ж ви збираєтеся в поїздку на весняні канікули, це може допомогти вам уникнути екстремальних температур. Майте на увазі, що в сильну спеку в багатьох містах можуть запровадити обмеження, басейни та фонтани можуть бути без води, а доступ до озер та річок обмежений. Також варто зазначити, що спека може спричинити збільшення вартості на прохолодні напої та морозиво, а також на ту сувенірну продукцію, чиє виробництво залежить від погодних умов.