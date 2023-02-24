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ІталіяТуризм

Пересохлі канали і нестерпний сморід: що відбувається у Венеції

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пересохлі канали і нестерпний сморід: що відбувається у Венеції

Природні напасті не відпускають одне з головних італійських туристичних міст. Слідом за небувалою для Венеції посухою в місті піднявся “нестерпний запах”, який отруює життя туристам та місцевим жителям, передає Daily Express.

Напередодні романтичне місто каналів та гондол зіткнулося з проблемою посухи: знамениті на весь світ водні артерії пересохли, позбавивши городян та мандрівників можливості пересуватися містом, у тому числі знешкодивши водні таксі та машини швидкої допомоги.

Кліматичні експерти, зокрема, пов’язують це з відливами і малою кількістю опадів, що випали в Альпах цієї зими.

Тепер туристи, які зараз перебувають у Венеції, попереджають інших, що зараз їхати у водну перлину Італії не варто, все враження може зіпсувати “сильний запах стічних вод у деяких частинах міста”.

Як стверджує видання, сморід може бути наслідком низького рівня води у висохлих каналах.

“Запах насправді жахливий. Місто було набагато більше зачарування раніше”, – цитує телеканал France24 одного з розчарованих туристів.

Пересохлі канали і нестерпний сморід: що відбувається у Венеції

“Необроблені стічні води з будинків виливаються в канали, тому туристам доводиться триматися один за одного, щоб не торкнутися води. Якби фотографії могли передати запах, у Венеції не було б туристів!” – пише у Twitter інший.

“Не думав, що у Венеції може пахнути рибою ще сильніше, ніж раніше”, – додає ще один мандрівник.

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