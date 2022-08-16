Експерти розповіли, чому в літаках не видають парашути для пасажирів

Більшість пасажирів, які стикаються з аерофобією, цікавить питання про наявність парашутів. Здається, що це логічний вихід — забезпечити пасажирів не лише кисневими масками та надувними жилетами, а й іншими засобами порятунку. “ДІП” з’ясував, чому це неможливо.

Згідно з міжнародними правилами, наявність парашутів у літаку неефективна та невигідна. Спочатку розберемося з вигодою.

У середньому парашут важить 10 кг. Якщо забезпечити їм кожного учасника польоту, то вага становитиме від 700 кг до 7 тонн. Оскільки вантажопідйомність різних лайнерів відрізняється, доведеться звільняти деякі місця. А це призводить до збитків авіакомпаній.

Неефективність має на увазі те, що в момент аварії людина без необхідної підготовки просто не зможе правильно надіти парашут і здійснити стрибок. Більше того, через сильну тряску часом просто неможливо дістатися до виходу. У пілотів і персоналу теж немає особистих парашутів, щоб вони не розглядали можливість залишити літак, що падає, з пасажирами.

Навіть якщо ви дісталися аварійного виходу, пасажирський літак летить на швидкості до 1000 км/год. При такій швидкості повітря стає дуже щільним, як стіна. Якщо вистрибнути з літака без підготовки, людина вмить зламає всі кістки. А висота 10 км, на якій зазвичай літає літак позбавить вас можливості дихати.

Якщо літак не знизиться вчасно, при розгерметизації на висоті 10 км людина проживе менше ніж хвилину, через кисневе голодування просто втратить свідомість. І навіть якщо уявити, що хтось подолав усі випробування, вижив і вистрибнув, після падіння йому знову доведеться виживати, але вже у дикій природі.

Загалом шанс на порятунок настільки мізерний, що скоротити доходи на 30% — занадто велика ціна для цього. До того ж переживши подібний досвід, ті, хто вижив, відсудять у авіакомпанії набагато більше, ніж коштуватиме компенсація сім’ям загиблих.

Технічно можливо створити спеціальні капсули, які будуть відокремлюватися від літака, що падає, і спускатися на землю, зберігши життя всім пасажирам. Але поки що люди не готові замінювати свій парк літаків і платити компенсації.

Але й кількість авіакатастроф надзвичайно мала. За результатами двадцятирічного дослідження, в аваріях загинуло лише 5% від загальної кількості пасажирів на борту. З 53 тис. людей, які пережили падіння літака, 51 тисяча залишилася живою. Статистика все ще говорить про те, що літак – це найбезпечніший вид транспорту.

Та й 90% авіакатастроф припадає на зліт і посадку, так що парашут вам точно не знадобиться.