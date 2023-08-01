Експерти розповіли, чому не потрібно аплодувати пілоту в літаку під час посадки

Після того, як літак сідає, пасажири аплодують пілотам. Вважається, що це знак подяки за гарний політ та вираження поваги до професії льотчика. Проте фахівці вважають, що насправді плескати пілоту після посадки не варто.

Хто придумав плескати пілотам

Вперше пілотам почали плескати в США. Офіційно задокументований перший випадок датується 1948 роком. Рейс авіакомпанії American Airlines приземлився в Огайо після того, як у нього відмовили шасі. Пілоти змогли посадити літак без жертв та серйозних травм.

Вважається, що це був перший випадок, коли пасажири поплескали пілоту. Проте достеменно невідомо, чи цей рейс став родоначальником відомої традиції.

Причина оплесків може залежати від авіакомпанії та країни прильоту. Американський лоукостер JetBlue запустив рекламу з пасажирами, що плескають на екранах, коли приземлявся в аеропорту Коста-Ріки, – на честь запуску рейсів у цьому напрямку.

Чому не потрібно плескати пілотам

Проте оплески на подяку пілотам наводять багатьох співробітників у здивування. Як і бортпровідники, пілоти запевняють, що просто роблять свою роботу, тож можуть злитися на пасажирів через оплески. Самі вони кажуть, що пасажири не ляскають в автобусі на кожній зупинці і не аплодують машиністу, який зупинив поїзд.

Є й ще одна причина, через яку можна не ляскати пілотам у літаку. Вони просто не чують оплесків. Справа в тому, що кабіну від салону відокремлюють броньовані двері, які почали ставити на всіх літаках після терактів 11 вересня. Щоб шум із салону не відволікав пілотів, двері зробили із шумоізоляцією. Вони можуть спілкуватися з бортпровідниками спеціальним внутрішнім телефоном, а все, що відбувається в салоні, вони не чують. У тому числі й оплески.

Тому пасажирам, які плескають при посадці, рекомендується не робити цього, оскільки пілоти можуть дізнатися від стюардес про оплески, і багато хто з них дійсно злиться на дії пасажирів.