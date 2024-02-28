Дослідження: Найкомфортніші аеропорти світу опинилися в Азії, а найгірші – у Європі та США

Журналісти видання Bisness Traveler опублікували рейтинг 10 найкращих та 10 найгірших аеропортів світу для ділових мандрівників. За основу взято відгуки на платформі Skytrax Airline Quality.

У результаті лідерами опинилися хаби Південно-Східної Азії.

Перше місце зайняв аеропорт Ханоя, столиці В’єтнаму, Нойбай. Мандрівники відзначили оглядовий майданчик, виняткову чистоту, доброзичливий персонал та чудовий вибір страв. Також у першій трійці Чанги у Сінгапурі та Міжнародний аеропорт Гонконгу.

При цьому лідерами антирейтингу виявилися авіагавані, розташовані в Європі та США. Першим серед найгірших визнано Шарлеруа в Брюсселі, трохи вище бізнесмени оцінили Берлін — Бранденбург. Бронзу серед аутсайдерів отримав британський Лідс-Брадфорд у Вест-Йоркширі.