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Дослідження: Найкомфортніші аеропорти світу опинилися в Азії, а найгірші – у Європі та США

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дослідження: Найкомфортніші аеропорти світу опинилися в Азії, а найгірші – у Європі та США
Photo by Daniel Lee on Unsplash

Журналісти видання Bisness Traveler опублікували рейтинг 10 найкращих та 10 найгірших аеропортів світу для ділових мандрівників. За основу взято відгуки на платформі Skytrax Airline Quality.

У результаті лідерами опинилися хаби Південно-Східної Азії.

Перше місце зайняв аеропорт Ханоя, столиці В’єтнаму, Нойбай. Мандрівники відзначили оглядовий майданчик, виняткову чистоту, доброзичливий персонал та чудовий вибір страв. Також у першій трійці Чанги у Сінгапурі та Міжнародний аеропорт Гонконгу.

Дослідження: Найкомфортніші аеропорти світу опинилися в Азії, а найгірші – у Європі та США

При цьому лідерами антирейтингу виявилися авіагавані, розташовані в Європі та США. Першим серед найгірших визнано Шарлеруа в Брюсселі, трохи вище бізнесмени оцінили Берлін — Бранденбург. Бронзу серед аутсайдерів отримав британський Лідс-Брадфорд у Вест-Йоркширі.

Дослідження: Найкомфортніші аеропорти світу опинилися в Азії, а найгірші – у Європі та США

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