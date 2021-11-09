Ці тропічні райскі острови потрібно побачити, перш ніж вони зникнуть НАЗАВЖДИ

Сейшельські острови тривалий час боролися за виживання. Якщо рівень моря продовжуватиме підвищуватися, нижні острови почнуть опускатися. І більше половини може зникнути. Наслідки зміни клімату очевидні, пише Deutsche Welle.

«Коли гримне грім і розіллється океан, я пропливу з тобою через шторм, Боже», – співали вони під час недільної меси в англіканській церкві Святого Луки у Вікторії, столиці Сейшельських островів. Без отця Вавеля Рамкалавана ця церква не існувала б. Нині він у першому ряду під час літургії. Але цього разу як президент острівної держави.

Половина островів може затонути.

«Уривок з Біблії, в якому Соломон молиться Богу про мудрість, дуже важливий для мене», – сказав Рамкалаван пізніше у своїй резиденції. Ці слова вселяють у нього надію.

Сейшельські острови тривалий час виборювали виживання. Тому що, якщо рівень моря продовжить підніматися, нижні острови почнуть опускатися. Тільки гранітні острови, на яких проживає більшість мешканців, мають більше шансів. Однак більше половини островів можуть зникнути. Біорізноманіття буде серйозно затронуте, тому що Сейшельські острови мають багату флору і фауну – наприклад, на атоле Альдабра проживає найбільша у світі колонія гігантських черепах – 150 000 особин, а також багато видів, що охороняються.

Руйнування, спричинені підвищенням рівня моря, можна побачити всюди, зокрема на найбільшому острові Мае. Дороги необхідно додатково зміцнити від хвиль, ресторани захищають бетоном.

Співробітники одного з островів, який був оголошений територією, що охороняється, вже були змушені виїхати після того, як їхні будинки були затоплені . Поруч зникає піщаний пляж, будинок гігантських черепах. Багато заправних станцій, пожежних та рятувальних пунктів також розташовані вздовж узбережжя і знаходяться під загрозою. Серйозно постраждає і рибальство – друга за важливістю галузь для Сейшельських островів після туризму. “Тунець мігрує в інші місця, і сезон риболовлі змінюється”, – сказав Джонні Льюїс з Агентства з рибальства Сейшельських островів. “Це безпосередньо впливає на наш дохід”.

Підвищення температури в Індійському океані може призвести до наслідків для птахів. «Тоді багато риб та восьминог взагалі не виходять на поверхню», – сказав Нірмал Шах з неурядової організації Nature Seychelles. «Ми спостерігаємо різні проблеми із розмноженням птахів. Їхні пташенята помирають від нестачі їжі». Потрібні серйозні заходи та інвестиції.

Жителі Сейшельських островів усвідомлюють усі ці небезпеки, але острову важко вирішувати ці проблеми. Кораловий риф вже штучно оновлюється, але це довгий і дороговартісний проект. Найбільшим кроком на даний момент є розширення морської території, що охороняється. Він уже розміром із територію Німеччини. Третина загальної площі океану в 1,4 мільйонів квадратних кілометрів вже знаходиться під захистом. До цього додається загальна територія, що охороняється, з острівною державою Маврикій. Тут водорості розміром зі Швейцарію поглинають стільки ж вуглекислого газу, як цілий ліс такого самого розміру.