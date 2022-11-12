Чоп перетворюють на міжнародний залізничний хаб: анонсували рейси до Праги та Відня

“Укрзалізниця” розпочала створення нового міжнародного залізничного хаба у Чопі (Закарпатська область), щоб дати пасажирам з різних міст України можливість комфортно дістатися інших країн залізницею.

Як йдеться у повідомленні прес-служби компанії, зокрема буде змінено маршрути прямування низки поїздів таким чином, щоб мешканці Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля могли зручно добиратися до Чопа, де можна буде пересісти на рейси в Захонь (Угорщина), Будапешт (Угорщина) та Чієрні-над-Тісоу (Словаччина).

Тепер через Чоп курсують такі рейси:

№59/60 “Київ – Чоп” (ходив раніше)

№749 “Київ – Відень” (ходив раніше)

№ 4/3 “Запоріжжя – Ужгород” (змінив маршрут)

№ 45/46 “Ужгород – Харків” (змінив маршрут)

№ 81/82 “Київ – Ужгород” (змінив маршрут)

№ 749/750 “Київ – Ужгород” (змінив маршрут)

№ 265/266 “Ковель – Ужгород” (новий)

Також з 11 грудня 2022 року курсуватимуть такі міжнародні потяги:

“Відень (Австрія) – Чоп” від австрійських залізниць

“Кошице (Словаччина) – Чоп” від словацьких залізниць

Крім того, у співпраці з чеськими перевізниками планується також призначення рейсу “Прага – Чоп”, дату початку курсування буде оголошено додатково.

Поліпшення залізничного сполучення України із сусідніми країнами

За даними “Укрзалізниці”, що порівняно з показниками до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обсяги міжнародних перевезень зросли у 9 разів, було запущено 5 нових маршрутів до Європи. Найбільший ажіотаж спостерігається на маршруті №67/68 “Київ – Варшава” продаж квитків, на який з 10 листопада 2022 року повністю перевели в онлайн режим, щоб боротися зі спекулянтами.

Також ведеться активна робота з налагодження залізничного сполучення між Україною та Румунією, яке останнім часом не було. Зокрема, 8 листопада 2022 року “Укрзалізниця” здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці “Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй”. “Марморосський експрес” на кордоні між Україною та Румунією планують запустити вже на початку грудня 2022 року.

Наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що в Україні планують запустити поїзд, який курсуватиме з Ужгорода до Івано-Франківська транзитом через територію Румунії.

Крім того, Україна почала відновлювати пасажирське залізне сполучення із сусідньою Молдовою. Зокрема, 5 листопада, вперше за 24 роки, поновилося обслуговування поїздів на міжнародному перегоні “Київ – Кишинів”, з’єднавши прямим рейсом столиці Молдови та України.