Чому їжа в аеропортах така дорога, відповіли експерти.

На думку експертів, чашка кави та сендвіч в аеропорту справді коштують дорожче, ніж у місті. Однак цьому є досить об’єктивні та вагомі причини.

Всі ми знаємо, що дорого в аеропорту коштує не лише квиток, а й обід. Мало хто знає, скільки коштує оренда самим ресторанам. На думку експертів, саме високі ціни за приміщення є причиною підвищених цін на їжу. Деякі аеропорти засновують свою орендну плату на квадратних метрах, але багато хто використовує процентну систему, отримуючи 10-20% від продажу.

Щоб зберегти прибуток ресторанам доводиться продавати свої страви за високою вартістю. Крім того, вони розуміють, що якщо люди знаходяться в одному місці досить довго, вони точно захочуть перекусити. А якщо рейс ще й затримали, шанс отримати покупців зростає вдвічі. Оскільки вибору пасажирів мало, ресторатори можуть встановлювати будь-які ціни.

Інша важлива витрата – це доставка. Через підвищені вимоги безпеки в аеропортах постачальникам доводиться долати кілька перешкод. По-перше, більшість аеропортів перебувають за межами міста. По-друге, складнощі з паркуванням: тисячі людей прибувають і залишають територію щодня. Постачальникам також доводиться платити за паркування, оскільки вони не пов’язані із самим аеропортом. Для працівників ресторану безкоштовне паркування також не призначене. Заклади самі покривають ці витрати та підвищують ціни на страви, щоб вийти у плюс.

Крім того, постачальник повинен пройти перевірку на вході, щоб потрапити до зони, де розташовані ресторани. Процес довгий та стомлюючий. Через це компанії беруть високу ціну за доставку своїх товарів та “з’їдають” більшу частину прибутку ресторанів. Звісно, заходи безпеки стосуються не лише постачальників.

Аеропорти вимагають, щоб власники ресторанів ретельно та за свої гроші перевіряли біографічні дані кожного зі своїх співробітників. Простим пошуком у Google та вивченням соціальних мереж тут не відбудешся. Потрібно копати глибоко. Оскільки плинність кадрів у ресторанах, як правило, висока, розщедрюватися ресторану доводиться досить часто.

Це лише частина причин, через які перекушування в аеропортах невигідні пасажирам. Якщо не хочете переплачувати, поїжте вдома чи візьміть їжу із собою. Літати на повний шлунок та з повним гаманцем завжди приємніше.