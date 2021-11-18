Це провал, замість туристів поїхали експати: туризм Таїланду підбив підсумки перших 2-х тижнів після відкриття

Тайські програми із залучення іноземного туризму знову не спрацювали – через два тижні після відкриття міжнародних кордонів представники туризму Таїланду з сумом заявили, що сектор, як і раніше, «виїжджає» на внутрішніх мандрівниках, ніж на іноземних відпочиваючих – це провал для тайського туризму. Замість очікуваного турпотоку з іноземців, на курорти королівства кинулися експати, їх виявилася переважна більшість – 80%. Про цю тенденцію повідомили ЗМІ Таїланду.

Чіангмай

За даними торгових представників, у всесвітньо відомих напрямках для іноземного туризму, таких як Чіангмай, Паттайя та Пхукет, самі тайці досі залишаються домінуючим турпотоком, повідомив журналістам президент Ради з туризму Чіангмая. За його словами, на внутрішніх рейсах кількість пасажирів, які прибувають до Чіангмаю, становила від 1000 до 2000 на день, але у жовтні ця цифра зросла в середньому до 5000 туристів.

Пхукет

Кількість бронювань готелів також збільшилася, але знову ж таки цьому сприяли самі тайці, при цьому завантаження готелів іноді досягало 50-60%. Як зазначив президент Ради з туризму Пхукета, кількість мандрівників, які прибувають до аеропорту, збільшилася вдвічі з моменту її відкриття два тижні тому. На популярний курорт їдуть туристи з Німеччини, Великобританії та Скандинавії, та тайці.

Примітно, що на частку внутрішніх туристів припадає більша частина щоденного турпотоку, при тому, щодня на острів приземляється понад 30 внутрішніх рейсів. За даними експертів, кількість цих людей складає в середньому від 4000 до 5000 осіб на день, плюс, за оцінками, ще 10000 туристів щодня приїжджають наземним транспортом.

Тайські відпочиваючі рушили на Пхукеті в рамках державної програми стимулювання туризму. Влада надала громадянам королівства такі субсидії, як «Подорож Таїландом» – діє на турпакети та «Подорожуємо разом» – діє для проживання в готелях. Очікується, що тенденція домінуючої кількості тайців над іноземним турпотоком триватиме з січня до квітня наступного року.

Паттайя

І хоча останнім часом у популярній у іноземців Паттайї спостерігається потік відпочиваючих, голова Асоціації бізнесу та туризму курорту зазначив, що туристи є, але вони не іноземці. До 80% туристичного бізнесу припадає на місцевих туристів з Таїланду, і більшість іноземців, які приїжджають із новою програмою Test & Go, запущеною 1 листопада, – це експати, які вже мають тайську родину, а зовсім не іноземні туристи, які раніше були звичними гостями у Паттайї.

Програма Test & Go дозволяє туристам із затвердженого списку з 63 країн в’їжджати до Таїланду без проходження карантину, при цьому туристи все одно повинні пройти ПЛР-тест після прибуття та залишатися в ізоляції не менше 6-8 годин у затвердженому готелі до отримання результатів тесту. Якщо вони будуть негативними, мандрівники зможуть вільно подорожувати по всьому Таїланду. Як зауважив голова Асоціації туризму, це все ще надто незручно для багатьох туристів, які не зацікавлені в тому, щоб стрибати через обручі, щоб потрапити до Таїланду.