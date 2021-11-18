Это провал, вместо туристов поехали экспаты: туризм Таиланда подвел итоги первых 2-х недель после открытия

Тайские программы по привлечению иностранного туризма снова не сработали – через две недели после открытия международных границ представители туризма Таиланда с грустью заявили, что сектор по-прежнему выезжает на внутренних путешественниках, чем на иностранных отдыхающих – это провал для тайского туризма. Вместо ожидаемого турпотока с иностранцев, на курорты королевства устремились экспаты, их оказалось подавляющее большинство – 80%. Об этой тенденции сообщили СМИ Таиланда.

Чиангмай

По данным торговых представителей, во всемирно известных направлениях для иностранного туризма, таких как Чиангмай, Паттайя и Пхукет, сами тайцы по-прежнему остаются доминирующим турпотоком, сообщил журналистам президент Совета по туризму Чиангмая. По его словам, на внутренних рейсах количество прибывающих в Чиангмай пассажиров составляло от 1000 до 2000 в день, но в октябре эта цифра выросла в среднем до 5000 туристов.

Пхукет

Количество бронирований отелей также увеличилось, но опять же этому способствовали сами тайцы, при этом загрузка отелей иногда достигала 50-60%. Как отметил президент Совета по туризму Пхукета, количество прибывающих в аэропорт путешественников увеличилось вдвое с момента его открытия две недели назад. На популярный курорт едут туристы из Германии, Великобритании и Скандинавии и тайцы.

Примечательно, что на долю внутренних туристов приходится большая часть ежедневного турпотока, при этом каждый день на остров приземляется более 30 внутренних рейсов. По данным экспертов, количество этих людей составляет в среднем от 4000 до 5000 человек в день плюс, по оценкам, еще 10000 туристов ежедневно приезжают наземным транспортом.

Тайские отдыхающие двинулись на Пхукете в рамках государственной программы стимулирования туризма. Власти предоставили гражданам королевства такие субсидии, как «Путешествие по Таиланду» – действует на турпакеты и «Путешествуем вместе» – действует для проживания в гостиницах. Ожидается, что тенденция доминирующего количества тайцев над иностранным турпотоком будет продолжаться с января по апрель следующего года.

Паттайя

И хотя в последнее время у популярной у иностранцев Паттайи наблюдается поток отдыхающих, глава Ассоциации бизнеса и туризма курорта отметил, что туристы есть, но они не иностранцы. До 80% туристического бизнеса приходится на местных туристов из Таиланда и большинство иностранцев, приезжающих с новой программой Test & Go, запущенной 1 ноября, – это экспаты, уже имеющие тайскую семью, а вовсе не иностранные туристы, которые раньше были привычными гостями в Паттайе.

Программа Test & Go позволяет туристам из утвержденного списка из 63 стран въезжать в Таиланд без прохождения карантина, при этом туристы все равно должны пройти ПЦР-тест по прибытии и оставаться в изоляции не менее 6-8 часов в утвержденном отеле до получения результатов теста. Если они будут отрицательными, путешественники смогут свободно путешествовать по всему Таиланду. Как отметил глава Ассоциации туризма, это все еще слишком неудобно для многих туристов, которые не заинтересованы в том, чтобы прыгать через обручи, чтобы попасть в Таиланд.