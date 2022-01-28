Аналітичний сервіс представив рейтинг найнебезпечніших країн для подорожей

Мандрівники при виборі напрямку завжди звертають увагу на питання безпеки. DIP з посиланням на аналітичний сервіс Numbeo представляє рейтинг країн, перед відправленням до яких потрібно врахувати “неспокійну” ситуацію.

Фахівці порівняли статистику злочинів у різних державах та виділили десять найнебезпечніших для подорожей у 2022 році. Лідером рейтингу визнано Венесуелу. Так, за інформацією фахівців, індекс злочинності в республіці становить 83,58 бала, а індекс безпеки відповідно – 16,42 бала. На другому місці в антирейтингу опинилася Папуа – Нова Гвінея, де індекс злочинності дорівнює приблизно 81 балу, за нею слідує Афганістан (77 балів) та Південно-Африканська Республіка (76 балів).

Крім того, небезпечними для мандрівників країнами також назвали Гондурас (74,1 бала), Трінідад та Тобаго (71,3 бала), Гайану (68,9 бала), Сальвадор (68,6 бала), Ямайку (67,8 бала). Замкнула топ-10 країн, де туристам слід бути дуже обережними, Сирія з індексом злочинності 67,4 бала.

Раніше експерти вже складали рейтинги найгостинніших країн у 2022 році, а також найпопулярніших напрямків цього року.