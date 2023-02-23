Землетрус у Туреччині покінчив зі знаменитим курортом: тепер туристам тим робити нічого буде

Можливо, після землетрусу Туреччина залишиться без свого знаменитого курорту — принаймні так прокоментував у своєму блозі останні звістки від «журналістів і тревел-блогерів» про те, що термальні басейни Паммукале «підозріло пересохли». Окрім землетрусу він, втім, назвав ще одну причину «обмелення» курорту.

Точніше, спочатку він нагадав, що Памуккале відомо на весь світ своїми термальними басейнами та травертиновими терасами. «Завдяки їм, у 1988 році вона навіть була внесена до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Травертин – особлива форма вапняку, що виникає під впливом води з термальних джерел, у якій розчинені різні мінерали, насамперед кальцій», – уточнив блогер. Також він докладно нагадав, що ці джерела відомі з античних часів, колись тут існувало давньогрецьке, а потім візантійське місто Ієраполіс, де також було багато терм – лазень, зведених прямо над джерелами.

«У наші дні Памуккале – дуже популярне місце серед туристів з усього світу. Його відвідуваність лише ненадовго впала через карантинні заходи внаслідок пандемії коронавірусу. У першій половині 2021 року з цієї причини його відвідали «лише» 150 тис туристів. Але вже у другій половині того ж року – 1,1 млн осіб. У липні та серпні 2021 року білими травертинами бродили по 250-270 тис турецьких та іноземних туристів. Для порівняння: у 2020 році, коли все ще діяли антиковідні обмеження, Памуккале відвідало трохи більше 600 тис осіб. А в 2019 році, коли про ковід мало хто чув, кількість туристів сягала цифри в 2,6 млн осіб», – наводить підрахунки блогер. І лише після того відповідає на питання про «пересихання» джерел.

Такий ризик справді є. «Фактично вся Туреччина знаходиться у сейсмонебезпечній зоні. Є припущення, що місцеві скельні утворення та термальні джерела виникли внаслідок землетрусів та тектонічних зрушень, коли вода, багата на мінерали, стала вириватися назовні з-під землі», – розповідає блогер. Нещодавно, додає він, у вересні 2016 року стався відносно слабкий 4-бальний землетрус, і в Паммукале «відбулися невеликі обвалення античного басейну з термальною водою». До пересихання йому, втім, далеко – «зараз він наповнений уламками стародавніх колон та інших частин античних будівель, але водночас доступний всім бажаючим викупатися», – заявляє блогер.

Проте ризик «пересихання» Паммукале є, хоча блогер наводить й інше пояснення. Туристи — і місцеві бізнесмени, які на них наживаються, самі винні — запевняє блогер. «У Памуккалі було збудовано безліч нових готелів та гостьових будинків. У басейни при них подається та сама вода з термальних джерел. Особливо активно такий процес триває останні 20 років», – заявив блогер. Якихось заходів вживаються — туристам заборонили ходити терасами басейнів у взутті і митися в них з миючими засобами, готельєрам — зводити готелі в безпосередній близькості від басейнів. Але цих заходів мало.

«Більшість локації вже багато років, як зовсім суха. На розкопаних археологами руїнах Ієраполіса також можна бачити античні водопроводи, якими вода з термальних джерел у давнину подавалась до місцевих терм. Знову ж незрозуміло, чому вони осушилися: внаслідок нових землетрусів чи через надто активної діяльності?» – підбиває підсумок блогер.