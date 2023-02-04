Влада Туреччини звинуватила країни Заходу в диверсіях проти туристів

“Проти нас ведеться нова психологічна війна”, – з такою гучною заявою виступив турецький міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, коментуючи ситуацію з масовим попередженням з боку європейських країн для своїх туристів про небезпеку терактів у Туреччині та закриття своїх консульств. Його заяву наводить турецька газета Aydinlik, і в ньому високий турецький чиновник дуже недвозначно і жорстко заявляє про «дестабілізуючу» політику «колективного Заходу», його співпрацю з терористами, а також про роль успіхів турецького туризму у всьому цьому.

Коментуючи рішення Англії, Франції та Німеччини, а також Нідерландів закрити свої консульства в Туреччині на засіданні у Головному командуванні турецької жандармерії у Бештепі, турецький міністр внутрішніх справ, згідно з виданням, озвучив ще одну причину останнього міжнародного скандалу, не сторонню туризму. За його словами, «мерзенні напади на Коран у Швеції, Данії та Нідерландах», після яких країни заходу зробили заяви про небезпеку Туреччини для своїх туристів, дивним чином пішли після того, як Туреччина озвучила мету на 2023 рік у 60 млн туристів, прозвітуючи про досягнутий результат у 51.5 млн туристів і 46 млрд доларів доходу від туризму за 2022 рік.

«Проти Туреччини та турецького туризму ведеться психологічна війна», – наголосив глава МВС. Більше того, далі пан Сулейман Сойлу озвучив майже «шпигунський детектив». За його словами, виявилося, що «офіцер розвідки з іншої країни запропонував роботу кільком людям, яких вважали турецькими членами ІДІЛ. «Турецька Республіка стежила за цим моментом, було здійснено кілька поїздок із тими, кого вони запропонували завербувати, а потім цей розвідник виїхав із Туреччини. Коли цей розвідник не отримав результатів, він продав цю інформацію тій країні, яка першою підняла тривогу з приводу можливих терактів», – заявив Сойлу. Нагадаємо, що серед перших попередження опублікували США, Німеччина та інші європейські країни.

Глава МВС також заявив, що у цій справі будь-якої миті може з’явитися додаткова інформація. «У Туреччині достеменно знають, хто цей офіцер розвідки. У цій справі затримано 15 осіб та 5 перебувають під арештом. Іншими словами, посли, які випустили це попередження, знають, що в Туреччині може бути атака терористів, а також знають, що «потрібна людина» перебуває в турецькій в’язниці і її не змогли випустити», – озвучив він. Саме після цього посольства і розпочали цю операцію психологічної війни – озвучив голова турецького МВС.

Подальші заяви пана Сойлу настільки ж недвозначні — він дослівно звинуватив захід і насамперед США, що вони «годують» терористичні організації, які загрожують Туреччині, — від «Робітничої Партії Курдистану» до ІДІЛ. «Вони не готові відмовитись від планів створення терористичної держави від Іраку до півдня Туреччини. Але для цього потрібні дві умови. Перше — досягти повного панування в регіоні, а для цього необхідно друге — дестабілізувати Туреччину, яка може завадити утворенню цієї держави», – заявив глава турецького МВС.

«Ми знаємо, хто стоїть за нападом на вулиці Істікляль, так само, як ми знаємо, хто стоїть за нападом на будинок поліції в Хаттаї. Все це — частина єдиного плану», – також заявив пан Сойлу, додавши досить гучне посилання до того, що це все «частина грандіозного плану», який країни заходу «не змогли здійснити ще 1923 року». Нагадаємо, це рік створення сучасної Туреччини, тобто Турецької республіки, а створена вона була після Лозанського мирного договору, який у тому числі підписували Німеччина та Франція.

«Америка та Захід не хочуть, щоб Туреччина була вільною та незалежною. Ви думаєте, ми не знаємо, хто з вас стоїть за атакою на вулиці Істікляль, хто з вас питав — цікаво, він зробив це нашою зброєю?», – заявив глава турецького МВС і додав, що Туреччина «передує міжнародною операцією». Велике питання — чи зможуть такі заяви сприяти процвітанню туризму.