В Анталії заявили про закінчення «ери готелів за 20 євро»

Турецькі готельєри змогли подолати кризу через пандемію коронавірусу і тепер можуть повертатися до нормальної операційної діяльності без демпінгу та зниження якості сервісу. З такою заявою виступив Голова Асоціації турбізнесу провінції Анталья (AKTOB) Еркан Ягджі на щомісячних зборах.

За словами експерта, зимовий сезон ознаменувався значним відновленням попиту з боку найбільшої аудиторії для турецьких курортів — європейських пенсіонерів, насамперед німецьких. Крім того, у літньому сезоні Анталья змогла значно наростити турпотік із Великобританії, Німеччини, Польщі та Болгарії. Фактично це змогло майже повністю компенсувати турпотік, втрачений через російсько-українську війну.

«Відтепер в Анталії готельні номери не продаватимуться за ціною 20-30 євро. Ми будемо надавати якісне, надійне, перевірене та гарне обслуговування. Це має бути зроблено у майбутньому періоді. З таким баченням ми готуємось до майбутнього», — заявив Еркан Ягджі під час щомісячного обіду, організованого AKTOB.

Проте не весь турбізнес не поділяє таку впевненість. На думку деяких експертів, швидке відновлення турецького ринку було значно пов’язане із зовнішніми економічними чинниками. Зокрема, жорсткими обмеженнями на в’їзд, які зберігалися більшу частину літнього сезону в Іспанії, Марокко та Тунісі, є традиційними літніми напрямками для туристів із Західної Європи. Почасти це змусило великих європейських туроператорів, таких як TUI Group, переорієнтувати свої програми на більш ліберальні в плані санітарної політики напрями, що призвело до виграшу Туреччини. І остання поспішила пов’язати показники, що виросли, по в’їзному турпотоку з успішною роботою свого маркетингу.

«Багато популярних готелів дійсно підвищують ціни на майбутній сезон і навіть переписували контрактні ціни цього літа. З одного боку, турецькому турбізнесу властиво набивати собі ціну, але на ринку є пропозиції навіть по 10 євро за номер. Більше того, якби не було війни, через яку різко скоротилася кількість російських туристів і зовсім не стало українців, ціни на готелі були б ще вищими. Інша справа, що тоді не було б такого дорогого перевезення, і загальна вартість турів у підсумку була б нижчою, — вважає засновник TBS Group Рашад Мамедов.