В аеропорту Стамбула сталося масове отруєння: госпіталізовано сотні людей

З НП, внаслідок якого постраждали сотні людей, розбираються в аеропорту Стамбула. Щонайменше 300 осіб, в основному персонал аеропорту та співробітники турецького нацперевізника Turkish Airlines (THY), були госпіталізовані вчора у зв’язку з отруєнням. Експерти з’ясовують, чи постраждали у цій ситуації і туристи.

Ймовірна причина — неякісна проста їжа. Принаймні, більшість постраждалих зверталася до медиків аеропорту зі скаргами на нудоту, слабкість та запаморочення після їжі. При цьому ситуація виявилася масовою та серйозною — постраждалих «переадресували» до державної лікарні Арнавутки. І більше того — як пишуть турецькі ЗМІ, з лікарні до аеропорту згодом надійшло прохання направити туристів до інших лікарень, оскільки пацієнтів надто багато і ліжок на всіх уже не вистачає.

Подробиці події з’ясовуються. При цьому експерти припускають, що оскільки ситуація пов’язана з їжею, серед постраждалих могли виявитися і туристи. Хоча ймовірне джерело зарази все ж таки їдальня аеропорту, де харчуються в основному співробітники. Втім, зіпсовані продукти могли з’явитися у будь-якому ресторані цієї повітряної гавані.