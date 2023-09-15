У Туреччині заявили, до якого часу вони продовжать літній туристичний сезон цієї осені

Готелі в Туреччині заявили, до якого часу вони продовжать літній туристичний сезон цієї осені. Так, вони знову розраховують на вдалий туристичний сезон, який має тривати аж до кінця листопада або до грудня. Причому переважно завдяки бронюванням, зробленим туристами з Німеччини, Великобританії та країн Бенілюксу. Про це в турецьких ЗМІ заявив Каан Кавалоглу, президент Середземноморської туристичної асоціації готельєрів та операторів (АКТОБ).

«Думаю, кліматичні умови дозволять продовжити сезон. Особливо це показують бронювання з Німеччини, Великобританії та країн Бенілюксу», – заявив Каваоглу.

Втім, пристойного завантаження готелі можуть чекати і до нового року — у цей час воліють приїжджати, наприклад, туристи з Польщі, яка є для Туреччини ринком, що зростає, причому поляки воліють Анталію взимку.

Його оцінку підтвердив і президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Кемера (KETOB) Дінчер Сарикая. Більше того, він зазначив, що вересень може виявитися місяців із найвищим завантаженням готелів – на даний момент вона становить близько 98%.