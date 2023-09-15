Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Туреччині заявили, до якого часу вони продовжать літній туристичний сезон цієї...
ТуреччинаТуризм

У Туреччині заявили, до якого часу вони продовжать літній туристичний сезон цієї осені

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині заявили, до якого часу вони продовжать літній туристичний сезон цієї осені

Готелі в Туреччині заявили, до якого часу вони продовжать літній туристичний сезон цієї осені. Так, вони знову розраховують на вдалий туристичний сезон, який має тривати аж до кінця листопада або до грудня. Причому переважно завдяки бронюванням, зробленим туристами з Німеччини, Великобританії та країн Бенілюксу. Про це в турецьких ЗМІ заявив Каан Кавалоглу, президент Середземноморської туристичної асоціації готельєрів та операторів (АКТОБ).

«Думаю, кліматичні умови дозволять продовжити сезон. Особливо це показують бронювання з Німеччини, Великобританії та країн Бенілюксу», – заявив Каваоглу.

Втім, пристойного завантаження готелі можуть чекати і до нового року — у цей час воліють приїжджати, наприклад, туристи з Польщі, яка є для Туреччини ринком, що зростає, причому поляки воліють Анталію взимку.

Його оцінку підтвердив і президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Кемера (KETOB) Дінчер Сарикая. Більше того, він зазначив, що вересень може виявитися місяців із найвищим завантаженням готелів – на даний момент вона становить близько 98%.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Берлін приєднався до руху проти туристів: ми не хочемо вас бачити

Німеччина
Не лише курортні країни Середземномор'я після літнього сезону розпочали...

У Туреччині підрахували туристів та побачили різноспрямовані тенденції

Туреччина
Після зміненого ціноутворення в Туреччині підрахували туристів і побачили...

В ОАЕ слідом за Туреччиною також виявили нестачу туристів: терміново було знижено туристичні податки

ОАЕ
Нестачу туристів слідом за Туреччиною виявили в ОАЕ. Вірніше,...

Для туристів пролунали похмурі прогнози: улюблені європейцями курорти будуть порожніти

Іспанія
Чергові європейські дослідники змін клімату представили свою доповідь, де...

У Туреччині зафіксовано падіння відвідуваності: туристи попрямували до іншої країни

Іспанія
Туреччина, яка в «постковідні» роки посіла перше місце за...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму