У Туреччині зафіксовано два рекорди: один негативний та один позитивний

Два рекорди — негативний та позитивний — зафіксували турецькі туристичні ЗМІ, оцінюючи статистику літа 2022 року за туристами. Йдеться, зважаючи на все, про країни, які поставили найбільше туристів — а це Німеччина, Росія та Великобританія. Позитивним рекордом відзначилася Великобританія, зростання туристів звідти до Туреччини склало рекордні 2000%, що, втім, не дивно після ковідних закриттів. Росії належить негативний рекорд: частка російського ринку у Туреччині значно знизилася, запевняють турки.

Загалом, згідно з даними, озвученими турецьким Міністерством культури і туризму, за перші дев’ять місяців Туреччину відвідали 40 млн 246 тис. туристів. Це приблизно 95% рівня 2019 року, який для Туреччини, нагадаємо, був рекордним.

Країною, яка відправила найбільше туристів за перші дев’ять місяців, виявилася Німеччина — 4.53 млн, із приростом майже вдвічі. На другому місці — Росія, яка показала результат 3.86 млн. — це, до речі, також приріст на 11,80%. І вже згадуваний рекордсмен – Великобританія 2.82 млн туристів і фантастичним зростанням на 1952,93% (але фактично зростання це – від нуля). На 100% плюс-мінус зросли також Нідерланди та Польща.

У чому полягає «негативний» російський рекорд. Згідно з турецькими ЗМІ, у тому, що частка Росії на ринку суттєво знизилася. У 2021 році з усіх туристів, що «постачаються» Туреччини, частка Росії становила майже 20%, точніше 19.66%, підрахували турки. Нині її частка обсягах турпотоку впала до 11%.