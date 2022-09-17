Всі розділи
ГоловнаГотеліУ Туреччині за злив фекалій опечатано готель: туристів з валізами виставлено на...
ГотеліТуреччинаТуризм

У Туреччині за злив фекалій опечатано готель: туристів з валізами виставлено на вулицю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині за злив фекалій опечатано готель: туристів з валізами виставлено на вулицю

Чотирьохзірковий готель у курортному Бодрумі в Туреччині санітарна влада опечатала за злив фекалій в акваторію Егейського моря. Через відгук екологічного сертифікату продовжувати роботу готель більше не може – туристів виставили на вулицю прямо з валізами.

За інформацією турецьких туристичних ЗМІ, йдеться про 4-зірковий готель Mio Bianco, розташований у курортному районі Ак’ярлар. 9 вересня вдень співробітники жандармерії та управління поліції Бодрума вирушили до готелю з перевіркою. У результаті правоохоронці виявили невідповідність в екологічних звітах про стічні води, надані адміністрацією готелю.

Коли співробітники жандармерії вживали заходів безпеки поблизу, поліція один за одним опечатувала номери. В результаті мандрівники, які відпочивали у готелі, залишилися на вулиці із валізами в руках. Їхній відпочинок у цьому готелі закінчився раніше часу. За кілька годин зусиллями туроператорів відпочиваючих почали перевозити до інших готелів.

Довідка: Ак’ярлар – це курорт на узбережжі Егейського Туреччини, популярний серед любителів спокійного відпочинку. Розташований приблизно за 15 км від галасливого Бодруму. У бухті море дрібне, а місцевий піщаний пляж вважається одним із найбезпечніших для відпочинку з дітьми в країні.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму