У Туреччині за злив фекалій опечатано готель: туристів з валізами виставлено на вулицю

Чотирьохзірковий готель у курортному Бодрумі в Туреччині санітарна влада опечатала за злив фекалій в акваторію Егейського моря. Через відгук екологічного сертифікату продовжувати роботу готель більше не може – туристів виставили на вулицю прямо з валізами.

За інформацією турецьких туристичних ЗМІ, йдеться про 4-зірковий готель Mio Bianco, розташований у курортному районі Ак’ярлар. 9 вересня вдень співробітники жандармерії та управління поліції Бодрума вирушили до готелю з перевіркою. У результаті правоохоронці виявили невідповідність в екологічних звітах про стічні води, надані адміністрацією готелю.

Коли співробітники жандармерії вживали заходів безпеки поблизу, поліція один за одним опечатувала номери. В результаті мандрівники, які відпочивали у готелі, залишилися на вулиці із валізами в руках. Їхній відпочинок у цьому готелі закінчився раніше часу. За кілька годин зусиллями туроператорів відпочиваючих почали перевозити до інших готелів.

Довідка: Ак’ярлар – це курорт на узбережжі Егейського Туреччини, популярний серед любителів спокійного відпочинку. Розташований приблизно за 15 км від галасливого Бодруму. У бухті море дрібне, а місцевий піщаний пляж вважається одним із найбезпечніших для відпочинку з дітьми в країні.