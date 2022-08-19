У Туреччині відкрилося заборонене для чоловіків кафе

Жінка зі східної провінції Ельязг перетворила успадковане від батька кафе на жіночий заклад в селі Хал, повідомляє інформаційне агентство İhlas.

“Ми, жінки села, щасливі бути разом, об’єднуючись”, – сказала інформаційному агентству 55-річна Айше Гюнай.

Кафе десятиліттями керував батько Гюнай та обслуговував чоловіків села.

«Мій батько годував своїх п’ятьох дітей на гроші, які він заробляв у цьому місцевому кафе», — сказав Гюнай, додавши: «Після його смерті та виходу на пенсію я взяла його під свій контроль. Але я хотіла внести зміни».

Нині це жіноче кафе. “Ми граємо в ігри, танцюємо, добре проводимо час”, – говорить Пінар Озлем Дурак, відвідувачка кафе.

«Немає чоловіків, немає турбот», — каже Бурчин Кінтар, ще одна відвідувачка, посміхаючись. «Чоловіки у своїх кафе, жінки тут. Усі спокійні».

Місце призначене для мешканців селища Хал, але є й клієнти, які приїжджають із інших міст.

Дуйгу Думан Гезгін – одна з них, яка відвідує це місце, вислухавши кілька рекомендацій.

«Я приїхав із південної провінції Анталії, — каже Гезгін, додаючи: — Я ніколи й ніде не бачила такого місця. Тут чудово бути».

Гюнай підкреслила, що деякі жінки зі Стамбула, столиці Анкари та північно-західної провінції Бурса приїжджали до села лише для того, щоб побачити її кафе.