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У Туреччині туристи які віддавали перевагу висококласним ресторанам, тепер перейшли на вуличну їжу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині туристи, які віддавали перевагу висококласним ресторанам, тепер перейшли на вуличну їжу.

Вплив економічних змін у Туреччині поширився і на туристів, радикально змінивши їхні гастрономічні уподобання. Високі ціни в ресторанах змусили їх відмовитись від висококласних закладів на користь вуличної їжі.

Згідно з інформацією, отриманою від Turizm Guncel, за місцевими жителями, які останнім часом скаржилися на високі темпи інфляції, переглянули свій підхід до харчування через зростання продовольчих цін у країні та туристи.

Тепер вулична їжа для них – більш дешева та вимушено смачна альтернатива. Повідомлялося, що особливо високим серед мандрівників, які обирають стрітфуд, виявився попит на страви з риби та хліба. Так, турецький оператор з виробництва продуктів із риби та хлібобулочних виробів зазначив, що 90 відсотків його клієнтів тепер – іноземні туристи, тоді як місцеві мандрівники перестали підходити до нього через високі ціни.

Про високі ціни в турецьких ресторанах говорять і експати. Так одна з туристок розповіла про ситуацію в Анталії: вартість страв у гастрономічних закладах різко зросла. Уточнювалося, що цієї зими за суму, яку можна порівняти з походами в ресторани, можна провести два дні в п’ятизірковому готелі на «все включено» з басейнами, хаммамами, саунами та безлімітним алкоголем.

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