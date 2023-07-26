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У Туреччині стався сильний землетрус

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині стався сильний землетрус

У турецькій провінції Адана на півдні країни сьогодні вранці стався землетрус. Його магнітуда становила 5.5.

Як повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), підземний поштовх було зафіксовано о 08:44. Осередок залягав на глибині 10 км, епіцентр розташовувався за 70 км на північний захід від міста Османія і за 20 км на північний схід від міста Козан.

Підземні поштовхи відчувалися у низці районів Туреччини та Сирії.

За інформацією турецького Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, повідомлень про постраждалих або руйнування не надходило.

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