У Туреччині серйозно ускладнять життя туристам, які люблять економити

Влада Туреччини розпочала роботу над новими правилами короткострокової оренди, завдання якої, зважаючи на все, серйозно ускладнити життя туристам, які люблять економити і влаштовуватися на приватних квартирах, ігноруючи готелі.

Справа в тому, що, як повідомляє турецьке видання hurriyet, місцеві готелі та бізнес-асоціації як мінімум весь сезон скаржаться на те, що заповнюваність об’єктів розміщення середземноморського міста залишається низькою, оскільки багато туристів, що прибувають, воліють на час відпустки зупинятися в цих апартаментах, що здаються в короткострокову оренду.

“Більшість тих, хто здає квартири в оренду, працюють неформально і не платять податки, що створює недобросовісну конкуренцію”, – заявляють вони. Саме тому правила короткострокової оренди можуть змінитися найближчим часом.

Влада працює над цим питанням, заявив президент Торгово-промислової палати Анталії (ATSO) Алі Бахар. «Деякі конкретні заходи починають з’являтися після того, як ми порушили це питання з міністром туризму Мехметом Ерсоєм. Як мінімум рамках розглянутих нових правил, якщо квартира пропонуватиметься на Airbnb, буде потрібна згода всіх мешканців будівлі. Ми не вимагаємо повної заборони. Але ми маємо намір вирішити цю проблему за допомогою перевірок та ефективніших правил», – заявив він.

За словами Бахара, влада також обмірковує спеціальну схему оподаткування для таких квартир. І, звичайно, до справи буде підключено «свідомих громадян» – запропоновано створити гарячу лінію, якою люди можуть повідомляти про тих, хто працює нелегально, додав він.

Нагадаємо, що основним об’єктом скарг служать «нелегали», які здають свою нерухомість своїм співвітчизникам. У період із січня по серпень до міста прибуло понад 10 мільйонів іноземних туристів, що на 20 відсотків більше, ніж торік. Проте заповнюваність готелів Анталії знизилася з 74,6% у липні 2022 року до 70,5% того ж місяця 2023 року. При цьому лише в Анталії проживає 200 тис. іноземців. І, як підрахували турки раніше лише в Анталії на сайті Airbnb представлено майже 28 тис. одиниць нерухомості, тут це переважно приватні будинки, і орендувати на ніч будинок з 2 спальнями в центрі міста можна за 2-3 тис. турецьких лір. Трохи менше пропозицій у Бодрумі та Ізмірі – близько 7 та 10 тис. пропозицій відповідно, ціна питання – від 1.5 тис. лір за квартиру у центрі міста до 15 тис. за віллу. Подробиці читайте за цим посиланням.