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У Туреччині розкопали гробницю, вік якої становить близько 1700 років

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині розкопали гробницю, вік якої становить близько 1700 років.

У турецькій провінції Адіаман розкопали гробницю, вік якої складає близько 1700 років. Вона належить до римської доби.

Співробітники місцевого музею отримали повідомлення про незаконні розкопки. Вирушивши туди, вони знайшли не лише гробницю, а й місце для молитов, а також п’ять трун усередині самої гробниці. Директор музею Мехмет Алкан повідомив, що археологи провели розкопки після отримання відповідних дозволів. Знайдена гробниця зроблена з вапняку та має вісім щаблів.

Передбачається, що гробниця була споруджена ще III столітті нашої ери. Швидше за все, вона належала родині важливої людини. Після розкопок об’єкт зможуть відвідувати туристи.

Щоправда, щоб побачити знахідку, відпочивальникам доведеться пройти чималий шлях. Від найближчого популярного курорту Аланії їхати автобусом близько 14 годин, а машиною – 9. Літаком можна дістатися тільки з пересадкою.

Зі Стамбула час у дорозі на автобусі складе 17 годин, а на авто – 9 годин. Можна і прямим рейсом літаком Turkish Airlines.

Окрім знайденої гробниці в Адіамані є ще на що подивитися. Там знаходиться знаменита гора Немрут-Даг, на вершині якої розташоване святилище, побудоване в 62 році до нашої ери за указом царя Коммагени Антіоха I. Місце оточене величезними статуями 8-9 м заввишки. Пам’ятники включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У селищі Перре розташовано майже 200 скельних могил. Вони вирізані у формі тунелю і використовувалися раніше як житло. Туристів також приваблюють руїни фортеці Аббасидів та мечеть Улу ХІV століття.

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