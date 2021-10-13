В Єгипті заявили що знають де знаходиться гробниця Олександра Македонського

Директор департаменту туризму в Сиве Мохамед Омран повідомив про факти, що свідчать про можливе виявлення гробниці Олександра Македонського в районі Мара.

Він пояснив, що в 1995 і 1996 роках був виявлений храм, і тоді історична місія заявила, що це може бути свідченням гробниці Олександра.

В інтерв’ю супутниковому каналу Sada al-Balad Омран пояснив, що гробниця Олександра Македонського ще не виявлена, і її відкриття ознаменує великий прорив в Сиве.

Сива славиться своєю археологічною спадщиною, тому що тут знаходяться давнини і розкопки тисячолітньої давності, пояснив він.

Омран відзначив, що три роки тому був виявлений комплексний храм, що відноситься до грецької і римської епох.

Місцезнаходження останків Олександра Македонського, який помер в 323 році до н.е. в Вавилоні, залишається загадкою.

Олександр Македонський, правитель давньогрецького королівства Македонія, провів військову кампанію по всьому Близькому Сходу і частини Азії.