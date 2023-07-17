У Туреччині поки не буде землетрусів: названо період для безпечного відпочинку, а потім знову бабахне

Афтершоки, що продовжуються, — наслідки лютневого землетрусу в Туреччині — за оцінкою турецьких фахівців, швидше обнадійливі явища. Вони означають, що накопичена в земній корі енергія поступово розряджається. Кількість їх поступово зменшуватиметься і в листопаді зійде нанівець. А ось що буде потім – питання.

Як заявив директор обсерваторії Канділлі професор Халук Озенер, з лютого в Туреччині було зареєстровано тисячі землетрусів: «Лише станом на 03:00 29 травня було зафіксовано 28 990 землетрусів».

Але всі ці підземні поштовхи не такі руйнівні і поступово сходять нанівець, додав його колега, член інженерно-геологічного факультету Університету Хаджеттепе Кандан Гекчеоглу. Висновки зроблені внаслідок «простого регресійного аналізу даних Канділлі». «Існує дуже сильна експоненційна залежність між днем та кількістю афтершоків. Якщо ця тенденція збережеться, очікується, що кількість афтершоків скоротиться до 30 у вересні та до 10 у листопаді», – заявив він.

А ось що буде потім – і чи збудуться прогнози про “страшні землетруси” – питання. Нагадаємо, що прогнози про «великий землетрус» звучали в Туреччині ще 2021 року — тоді професор Хвалун Ахмет Ерджан, відомий у Туреччині експерт із прогнозування землетрусів заявив, що «Великий землетрус» зруйнує Стамбул. «Я передбачив цю катастрофу ще 2018 року. Тому що 2020, 2021, 2022 та навіть 2023 роки стануть роками землетрусів у Туреччині. Одним із основних джерел цього є зрушення тектонічної плити, розлом якої проходить територією Туреччини. І цей рух накопичує гігантську енергію, яка таки вивільняється у вигляді землетрусів. «Під час землетрусу в Гельджуку в 1999 році було вивільнено енергію еквівалентну 132 атомним бомбам, це виснажило більшу частину напруги Мармари. Пізніше стався землетрус у Дюзджі. У результаті напруженість земної кори у цьому регіоні було знято», – розповів професор. “З цього моменту минуло вже 22 роки, і напруженість знову стала критичною”, – заявляв він.

Катастрофічний землетрус і справді стався. Щоправда, не у Стамбулі. 6 лютого 2023 року землетрус магнітудою 7.4 стався о 04:17 в районі Пазарджик Кахраманмараша. За ним майже одразу, о 04:26, стався ще один землетрус силою 6.4 бали, епіцентр якого знаходиться в районі Нурдаги Газіантепа біля турецько-сирійського кордону. Афтершок відчувалися по всій Туреччині, аж до курортних провінцій.