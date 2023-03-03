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У Туреччині оголосили, наскільки зросли ціни в готелях та ресторанах

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині оголосили, наскільки зросли ціни в готелях та ресторанах

Ціни в готелях та ресторанах Туреччини піднялися майже на 75% минулого року. Таку статистику представили в турецьких ЗМІ, посилаючись на інфляцію за лютий 2023 року, які опублікував Турецький статистичний інститут (TUIK) – аналог нашої Державної служби статистики.

Згідно з цими цифрами, зростання цін у середньому склало 55.18% до минулого року, а до минулого місяця ціни зросли на 3.15%. При цьому в таблиці річного коефіцієнта зміни за основними групами витрат Індексу споживчих цін (ІСЦ), де враховуються всі життєво важливі галузі Туреччини, було показано, що в деяких сферах — і в тому числі в готельному бізнесі — інфляція значно вища.

Цифри такі: згідно з ІСЦ, інфляція в готелях та ресторанах збільшилася на цілих 74.34% до минулого року. А до минулого січня зростання цін у лютому в готелях та ресторанах склало 4.07%.

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