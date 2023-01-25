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У Туреччині оголошено про підвищення на 100% ціни входу на всі туристичні визначні пам’ятки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині оголошено про підвищення на 100% ціни входу на всі туристичні визначні пам'ятки

Вхід на всі туристичні пам’ятки та всі музеї в Туреччині з 1 квітня 2023 року подорожчає щонайменше вдвічі. Про це повідомляє турецька газета Sözcü.

Вступні внески до музеїв та руїн, які перебувають у віданні Міністерства культури і туризму, були збільшені як мінімум на 100 відсотків з 1 квітня. Про це повідомило Міністерство культури та туризму республіки. Йдеться насамперед про музеї та пам’ятки, які перебувають у віданні відомства.

Нові розцінки такі:

  1. Музей мозаїки в Газіантепі – 150 лір (300 грн. за актуальним курсом)
  2. Акрополь Пергама – 200 лір (400 грн.)
  3. Долина Іхлара в Каппадокії – 200 лір (400 грн.)
  4. Музей Трої – 200 лір (400 грн.)
  5. Руїни Аспендоса (недалеко від Серіка) – 200 лір (400 грн.)
  6. Руїни Перге – 200 лір (400 грн.)
  7. Храмовий комплекс Гебеклі-Тепе – 200 лір (400 грн.)
  8. Острів Седір (острів Клеопатри) – 250 лір (500 грн.)
  9. Національний парк-музей Герем (Каппадокія) – 300 лір (600 грн.)
  10. Православний монастир Сумела у Трабзоні – 300 лір (600 грн.)
  11. Галатська вежа в Стамбулі – 350 лір (700 грн.)
  12. Музей підводної археології Бодрума – 350 лір (700 грн.)
  13. Археологічний музей Памуккале та руїни – 400 лір (800 грн.)
  14. Стародавнє місто Ефес – 400 лір (800 грн.)

Ціна музейної карти MÜZEKART, що надає необмежений доступ до музеїв протягом року, залишилася колишньою – всього 60 лір (120 грн.). З огляду на оновлений цінник, картка видається дуже вигідним придбанням. Щоправда, звичайним короткостроковим туристам вона недоступна. Її можуть придбати громадяни Туреччини та українці, які мають ВНЖ.

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