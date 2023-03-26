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У Туреччині очікують цього літа збільшення кількості туристів з усіх країн, крім однієї

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Попит на Туреччину зростатиме у туристів із усіх країн, крім однієї. Так у турецьких ЗМІ обнадіяв місцевих туроператорів голова Середземноморської асоціації туристичних готельєрів та операторів (АКТОБ) Каан Кавалоглу, який озвучив свій прогноз на 2023 рік на засіданні асоціації.

Він нагадав, що у 2022 році два основні ринки для Туреччини були втрачені — йдеться про Україну та Росію. Проте загалом 2022 рік виправдав очікування. Бо російські туристи повернулися і більшу частину сезону успішно змагалися з німцями за лідерство за обсягами.

У 2023 році, за словами Кавалоглу, турецькі туроператори «очікують зростання на всіх ринках, крім України». І розраховують, що це буде дуже хороший сезон. “Ми розраховуємо, що попит з боку Німеччини та Англії продовжить зростати в 2023 році в результаті зустрічей, які ми провели на міжнародних туристичних ярмарках”, – додав він.

Щоправда, без побоювань не обійшлося — як заявив турецький експерт, зростання можливе лише у випадку, «якщо у світі не буде кризи та інших ризиків». У цьому випадку Туреччина «може перевершити своїх конкурентів у сектор туризму та мати дуже гарний сезон», заявив Кавалоглу.

Він також додав, що серед глобальних трендів чинники, які турбують світовий туризм, такі: зростання цін і пов’язане з ним зростання витрат, інфляційний тиск на споживачів, а також геополітична напруженість. За його словами, у зв’язку з цими трендами зазнає напруги, зокрема й турецький туризм.

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