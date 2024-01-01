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У Туреччині очікують на катастрофічний землетрус

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині очікують на катастрофічний землетрус

Очікування катастрофічного землетрусу в Туреччині посилилося: як пишуть у турецьких ЗМІ, одразу два експерти нагадали про прогнозований найсильніший землетрус у регіоні Мармурового моря. Один із них навіть не турецький — а визнаний експерт із країни, який добре знає про землетруси, це японський інженер-будівельник, архітектор та експерт із землетрусів Есінорі Морівакі. Другий – добре відомий своїми прогнозами турецький професор Наджі Герюр. І обидва вони згодні, що небезпечної катастрофи найближчим часом не уникнути.

Так, японський фахівець заявив, що землетрус магнітудою 5,1, що стався 3 тижні тому в затоці Гемлік, не замінив собою той самий очікуваний землетрус у Мармуровому морі, у якого прогнозують страшну магнітуду в 7 і не послабило його майбутню потужність. Лінії розлому Мармурового моря “не скинули свою напругу” впевнений японський сейсмолог.

Його турецький колега продовжує свої прогнози, що зводяться до того, що час безпечного проживання в регіоні Мармурового моря сплив, і землетрус може статися будь-якої миті: «Землетруси сталися по обидва боки Мармурового моря у 1912 та 1999 роках. Ця прогалина між землетрусами обов’язково буде заповнена. Іншого шляху немає. Якщо землетрус відбувається на сході та заході, територія між ними змушена розколотися. Термін безпеки цієї зони минув. Це не жарт”.

Нагадаємо, що раніше професор Насі Герюр заявляв, що катастрофічні землетруси в Туреччині можуть статися «де завгодно», але основною зоною ризику залишається Мармурове море та околиці. Причому через густину населення країні загрожують «ненормальні руйнування».

У зоні ризику — весь регіон Мармурового моря, бо на його дні — зона розлому, яка сягає Текірдагу.

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