Японський фахівцы із землетрусів повідомили, які будівлі обваляться в Туреччині і де це відбудеться

Чергову порцію побоювань щодо можливих землетрусів у Туреччині цього разу озвучив японський сейсмолог Есінорі Морівакі. Однак він не обмежився розпливчастими формулюваннями, а вказав, які будівлі обрушаться в Туреччині і де це станеться. Деталі нижче.

Нагадаємо, черговий землетрус у Туреччині під Мармуровим морем 17 грудня страшенно налякав туристів та місцевих мешканців. Найяскравіше поштовху відчувалося в Стамбулі, про який у експертів-сейсмологів вже кілька разів звучали похмурі прогнози. Подробиці, які озвучили AFAD та обсерваторії Канділлі такі: землетрус стався в неділю о 23:53. Епіцентр знаходився під Мармуровим морем за 8.5 км від населеного пункту Ялова на глибині в 11 кілометрів. Магнітуда становила 4.1. Землетрус відчувався в Стамбулі — саме там запанікували туристи, які відчули поштовхи, коли лягали спати у своїх готелях, а також у сусідніх провінціях, таких як Коджаелі, Болу та Бурса — подробиці читайте тут.

Як зазначив портал Olay, експерт заявив, що землетрус не вплинув на Стамбул, де проходить північна гілка розлому: «Землетрус у затоці відчувався з Бурси, Інегеля, Балікесира та Бандирми на південній гілі розлому. Звісно, землетрус очікується у Стамбулі на лінії розлому Північної Анатолії, але він може статися у всіх частинах Туреччини».

Японський фахівець упевнений, що недільним землетрусом Туреччина не обійдеться і наголосив, що наступний епізод очікується, зокрема, в регіоні Каршіака в Ізмірі — він стоїть окремо через несприятливі ґрунтові умови. Крім того, Морівакі звернув увагу, що в деяких районах, таких як Інегель, Бурса, Бандирма та Балікесір, не відбувалося руйнувань протягом останніх 150 років. І це теж сигнал до поштовхів, які можуть статися найближчим часом. У зоні ризику – весь регіон Мармурового моря, оскільки на його дні – зона розлому, що починається від Гельчюка і проходить на південь від островів у Мармуровому морі. Цей розлом, за його словами, становить потенційну загрозу і може спричинити землетрус.

У зв’язку з загрозою Моривакі закликав турецьку владу, місцевих жителів та туристів готуватися до низки землетрусів. Він наголосив на важливості вжиття запобіжних заходів, особливо щодо будівель, в яких проживають люди. «У будівлі, де ви живете, є ліцензія чи ні? Ця будівля збудована відповідно до сейсмостійкості? Все це має бути перевірено. Якщо цей будинок збудовано після 2000 року, вони можуть постраждати. Що стосується землетрусу, у будівлях з м’яким ґрунтом, без ліцензії та побудованих до 2000 року, може статися обвалення через трясіння… Ми всі маємо бути готовими разом», — пояснив він. Моривакі також зазначив, що після землетрусів у Кахраманмараші в лютому минулого року необхідно вжити заходів безпеки в Бінгелі, Муші та Бітлісі на лінії розломів Східної Анатолії.