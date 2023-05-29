У Туреччині на курорті Сіде відкрився преміум готель для туристів

“Реновований” преміум готель у турецькій курортній провінції Анталія, на курорті Сіде відкрився для туристів. Йдеться про готель Lago Hotel Side, який відкрився наприкінці травня. Раніше той же готель працював за назвою Azura Deluxe Sorgun.

Як заявляють у турецьких ЗМІ, очікується, що готель Lago Hotel Side, який починав як преміальна концепція відпочинку, буде популярним у європейських туристів.

У готелі на площі 120 000 кв. м в районі Тітрейенгол туристам пропонують власний пляж поряд із заповідною зоною, 22 різноманітні басейни, основний ресторан і п’ять ресторанів а-ля карт, а також спа-центр. Відстань від міста Сіде до готелю – 7 км, від аеропорту Анталія – 70 км.

Вартість тижневих турів, згідно з інформацією від турецьких джерел на 2 особи, становить 95 тисяч гривень (52 тисячі турецьких лір).