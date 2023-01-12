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Шари більше не буде: Незабаром Туреччина може відмовитися від системи «все включено»

Туроператор із турецького міста Сіде Ерол Гюльдал заявив, що Туреччині необхідно відмовитися від системи «все включено» і перейти на систему напівпансіон, щоб отримати більше прибутку.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Шари більше не буде: Незабаром Туреччина може відмовитися від системи «все включено»

У Туреччині готельєрам запропонували відмовитися від системи “все включено” та перейти на систему напівпансіону, щоб заробити більше грошей. Цю позицію турецькій туристичній газеті Turkiye Turizm висловив Ерол Гюльдал, туроператор із Сіде.

Експерт нагадав, що система напівпансіонів працювала на найпопулярніших турецьких курортах до 2000-х років. Тільки в такий спосіб туристичний сектор зможе залучити більше “багатих туристів”, сказав Гюльдал.

Крім того, на думку експертів, власники готелів та готелів, які працюють за системою “все включено”, дають зрозуміти, що заробляють не так багато грошей, як раніше. Більше того, якщо в країні незабаром буде запроваджено систему напівпансіонів, якість кухні в ресторанах Анталії та інших популярних туристичних містах покращиться, а гастрономічний туризм стане пріоритетнішим напрямком.

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