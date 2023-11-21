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ТуреччинаТуризм

На популярному курорті Туреччини закрилися 90% готелів: пляжі спорожніли

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На популярному курорті Туреччини закрилися 90% готелів: пляжі спорожніли

Переважна більшість готелів популярного Сіде в Туреччині закрилися і водночас спорожніли пляжі. Причина – закінчення туристичного сезону 2023 року. Про поточну обстановку на курорті розповіла турецька газета Turkiye Turizm.

У Сіді, розташованому в провінції Анталія на південному заході Туреччини, затребуваному турецькому напрямку для пляжного та екскурсійного туризму, настав низький сезон, причому на тиждень-півтора пізніше, ніж зазвичай. Мехмет Челік, власник апарт-готелю в Сіді, наголосив на наступному: «Туристичний сезон 2023 року завершився у напрямку Манавгат-Сіде. Станом на 20 листопада закрито 85-90% готелів. У готелі дуже мало клієнтів. На пляжах залишилися літні туристи, які проживають у деяких відкритих готелях, та іноземці, які проживають у резидентурах».

Співрозмовник видання також зазначив, що готелі, які працюють за концепцією зимового туризму, продовжують приймати літніх німецьких та європейських туристів. «85% п’ятизіркових готелів та апарт-готелів будуть закриті на 5 місяців на ремонт та реконструкцію відповідно до концепції нового сезону. Готелі, відкриті взимку, хоч і нечисленні, приймають літніх німецьких туристів, а також європейські спортивні команди, включаючи велосипедистів. Пляжі, які були заповнені відпочиваючими ще 20 днів тому, залишилися порожніми», – додав він.

Довідка: Сіде – історичне місто у Туреччині, на узбережжі Середземного моря. Знаменитий своїм античним театром, храмом Аполлона та амфітеатром. Приваблює туристів унікальним поєднанням археологічних пам’яток та красивих пляжів.

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