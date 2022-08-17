Експерти дали пораду, який курорт краще вибрати в Туреччині у 2022 році

Щорічно Туреччина стає одним із найпопулярніших курортів для туристів з багатьох країн Європи. Ця країна відрізняється вкрай вдалим розташуванням – її омивають одразу 4 моря. Крім цього, Туреччина приваблює кількістю готелів, що працюють за системою «Все включено» та різноманітністю вибору – відпочинок на курортах цієї країни може бути максимально бюджетним, а може – люксовим. У Туреччині кожен зможе знайти для себе місце для відпустки. Що стосується відпочинку з дітьми, піщано-галькові пляжі та пологий вхід у воду, які можна знайти на узбережжі будь-якого з морів, що омивають країну, відмінно для цього підійдуть. Важливо лише приділити цьому особливу увагу, перш ніж забронювати новини.

У цьому матеріалі «ДІП» розповість про найпопулярніші курорти Туреччини.

Найчастіше вибір туристів падає на курорти, що розташувалися на узбережжі Середземного та Егейського морів. Саме ці курорти славляться своїми піщано-гальковими пляжами та пологим входом у море. Влітку туристів у Туреччині справді багато, особливо на Середземному узбережжі. У випадку, якщо вам хочеться спокійного та тихого відпочинку, є сенс розглянути путівки на Егейське узбережжя пізньої весни або ранньої осені, коли потік туристів трохи спаде. Пляжний сезон тут досить довгий – із травня до жовтня.

Сіде

Тури в Сіде найчастіше обирають для сімейного відпочинку, тому що пляжі та інфраструктура міста будуть комфортом для дітей та дорослих. Більшість узбережжя піщана або піщано-галькова, вхід у море плавний, що особливо подобається батькам.

Саме місто називають музеєм просто неба за його давні пам’ятки. У старому місті навіть зберігся амфітеатр, побудований у II столітті н.е. У ту епоху саме там проводилися бої гладіаторів та показувалися театральні вистави. Якщо перед вами постає питання, куди поїхати в Сіде, вирушайте до Старого міста. Там же ви знайдете і давню ринкову площу.

Більшість готелів у місті працюють за системою «все включено».

Анталья

Анталья, мабуть, найвідоміше турецьке місто завдяки аеропорту, розташованому в ньому. А, може, вся справа у великій кількості топових готелів, що розташувалися на Середземному узбережжі в межах цього міста. Однак деякі анталійські пляжі поступаються іншим курортам, тому багато з них виконані з бетонних платформ – в районах Адалар і Бланш. У районі Лара – піщані дюни, у Лимані та Коньяалти.

Місто славиться своєю стародавньою гаванню, фортечною стіною, що оточила старе місто, білими мармуровими воротами Адріана, а також гігантським аквапарком.

Відпочинок в Анталії чудово підійде і для активних туристів, які воліють вечорами виходити за територію готелю – в місті багато місць, де проводяться пінні вечірки або грає жива музика.

Кемер

У літній сезон температура повітря в Кемері дуже висока і часто може досягати більш ніж 40 градусів. Для спокійного відпочинку на морі чудово підійдуть селища, що знаходяться в безпосередній близькості до міста – Текірова, Бельдібі, Гейнюк та інші. Якщо ж ви летите в Туреччину компанією, пригляньте готель у самому Кемері – місто сповнене нічних клубів, ресторанів та барів.

Для тих, хто любить екскурсії, Кемер зберігає безліч місцевих визначних пам’яток, серед яких руїни стародавнього Фаселіса та лікійське містечко Олімпос, засноване у II столітті. Всі вони розташовані в безпосередній близькості від міста. Поїхати туди можна як із екскурсією, так і своїм ходом.

Пляжі в Кемері здебільшого галькові. У місті так само достатньо готелів різної цінової категорії – від бюджетних до тих, що забезпечать вас усім необхідним для шикарного відпочинку.