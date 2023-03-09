У Туреччині констатували повний бардак, який поставив під загрозу відкриття туристичного сезону 2023 року

Неорганізованість і повний бардак, з якими зустрічаються турецькі готелі при вирішенні проблеми біженців через землетрус, можуть поставити під загрозу відкриття туристичного сезону 2023 року. «занурену в боргах» туристичну галузь. Готельєри скаржаться, що вони виявилися «крайніми» в цій серйозній проблемі і держава, схоже, намагається перекласти рішення на «туристичну галузь, що занурила в боргах».

Нагадаємо, що на даний момент приблизно 100 тис. біженців із зони землетрусу розміщені в готелях і насамперед на основних курортах Туреччини. Деяким із них готелі вже запропонували виселятися, а з 15 березня виселення розпочнеться масово – оскільки готельєрам необхідно готуватися до літнього сезону.

Готелі заявляють, що максимальний термін, на який вони готові залишити біженців, – це до 1 квітня. «Ми в повній невизначеності через майбутній сезон і чекаємо на рішення від держави, щоб постраждалі від землетрусу не стали жертвами, що залишилися без даху над головою», – заявляють готелі. Вони пояснюють, що досі всі постраждалі від землетрусу розміщувалися на повному пансіоні, а всі витрати на розміщення та харчування брали на себе готелі.

«Уряд не надає жодної підтримки галузі. Ніхто не знає, що буде далі. Бардак та дезорганізація всюди», — скаржаться готельєри. Вони додають, що від безвиході готельєри вже готові якось самі вирішувати це питання — звучать пропозиції для готелів «орендувати будинки, що пустують, власним коштом і розмістити там біженців» або переселити біженців у готелі регіонів «з низьким рівнем туризму». Тобто урядовці схоже вирішили зробити благодійність обов’язком.

«Ми говорили з урядом про державні гуртожитки та гостьові будинки. І пояснювали, що ми у безвихідній ситуації. Туристичний сезон ось-ось розпочнеться, на Навруз поїдуть туристи з Ірану. Нам доведеться всіх виселити з готелів до початку сезону», – бідкається у турецьких ЗМІ президент Асоціації туристичних операторів Аланії Бурхан Чилі.

«Уряд має втрутитися до того, як між власниками готелів та жертвами землетрусів розпочнеться відвертий конфлікт. Ми відчинили свої двері, ми готові частиною своїх можливостей підтримувати постраждалих. Але й держава має нести витрати — хоча б найближчого року, поки люди не отримають нове житло», – заявив і Асоціації професійних менеджерів готелів Бодрума Сердар Карджилиоглу. Він зазначив, що понад 65 готелів у Бодрумі відчинили свої двері для жертв землетрусу, але вони не готові надавати гостинність нескінченно. «Не звинувачуйте готельєрів. Наша галузь загрузла в боргах, і вона має лише літній сезон, щоб заробити», — додав він.