У Туреччині для туристів раптово та сильно подорожчали важливі послуги

Зростання цін у Туреччині торкнулося ще однієї важливої для туристів області: падіння курсу ліри призвело до зростання цін, зокрема на паливо. А це у свою чергу призвело до того, що подорожчали важливі для туристів послуги — у тому числі ціни на таксі та інший громадський транспорт.

Згідно з турецькою пресою, ціни на бензин і дизельне паливо зросли на 5 лір, а на скраплений газ – на 4 ліри (6.8 і 8.2 грн. відповідно). У результаті ціни на весь транспорт на це відгукнулися миттєво.

Так, таксі в Стамбулі, яким активно користуються і туристи як для доставки до готелів, так і для поїздок, зросли. «Згідно з останньою оновленою ціною, вартість проїзду в таксі за системою hop-on hop-off складала 50 лір в Анкарі та 75 лір у Стамбулі. В Анкарі плата за виклик таксі збільшилася до 18 лір, а плата за кілометраж – до 15 лір», – пише турецька преса.

Подорожчали відповідно і міжміські автобуси — ціни на квитки вже зросли на 40%. Але це не межа – президент Загальної федерації водіїв автобусів Мустафа Йилдирим оголосив, що на порядку денному стоїть підвищення цін на квитки на 20-30% залежно від відстані. Зазначимо, що автобуси — один із основних засобів пересування між містами, і ними також часто користуються самостійні туристи.