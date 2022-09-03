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У Туреччині через сильну пожежу евакуювали цілий готель туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У турецькому готелі евакуювали туристів через сильну пожежу

2 вересня близько 11 години дня на даху готелю Larina Family Resort Alanya 4* в районі Кестель в Аланії сталася сильна пожежа. Турецьке видання antalyahakkinda.com повідомляє, що гостей оперативно евакуювали, оскільки полум’я дуже швидко охопило весь дах 5-поверхової будівлі.

У роботі з гасіння брало участь кілька пожежних бригад, а також гелікоптери. Займання вдалося швидко взяти під контроль і в короткі терміни буквально протягом години ліквідувати. Відомо, що серед туристів загиблих та постраждалих немає. До лікарів звернулися двоє пожежників, які брали участь у гасінні.

Турецькі ЗМІ пишуть, що на даху будівлі готелю зараз тривають роботи з його охолодження. Скільки знадобиться часу на відновлення, невідомо. Поліція з’ясовує причини займання.

Larina Family позиціонується як готель сімейного відпочинку. До пляжу, який знаходиться за 800 м від готелю, туристів возить трансфер.

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