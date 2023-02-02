У Стамбулі закрилися консульства низки країн Європи

У Стамбулі (Туреччина) для відвідувачів закрилися консульства низки країн Європи — Великобританії, Нідерландів, Швеції та Німеччини.

Консульство Німеччини заявило, що воно призупинило роботу «з метою безпеки», британська дипслужба повідомила, що вона також «наразі з метою обережності закрита для громадськості».

Диппредставництва європейських країн посилаються на «підвищену загрозу терактів» у центральних районах Стамбула, популярних у туристів. Послуги в консульствах мають намір надавати онлайн.

Раніше влада США попередила американців про підвищену загрозу терактів у Стамбулі.

Генконсульство РФ, яке знаходиться в Стамбулі на популярній туристичній вулиці Істікляль, турецька влада взяла під особливу охорону. Поруч виставлені масивні загородження, дипмісію охороняють озброєні жандарми та бронетранспортер. Поліція у бронежилетах та з автоматами патрулює вулицю Істікляль.