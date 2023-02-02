Всі розділи
ГоловнаПолітикаУ Стамбулі закрилися консульства низки країн Європи
ПолітикаТуреччинаТуризм

У Стамбулі закрилися консульства низки країн Європи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі закрилися консульства низки країн Європи

У Стамбулі (Туреччина) для відвідувачів закрилися консульства низки країн Європи — Великобританії, Нідерландів, Швеції та Німеччини.

Консульство Німеччини заявило, що воно призупинило роботу «з метою безпеки», британська дипслужба повідомила, що вона також «наразі з метою обережності закрита для громадськості».

Диппредставництва європейських країн посилаються на «підвищену загрозу терактів» у центральних районах Стамбула, популярних у туристів. Послуги в консульствах мають намір надавати онлайн.

Раніше влада США попередила американців про підвищену загрозу терактів у Стамбулі.

Генконсульство РФ, яке знаходиться в Стамбулі на популярній туристичній вулиці Істікляль, турецька влада взяла під особливу охорону. Поруч виставлені масивні загородження, дипмісію охороняють озброєні жандарми та бронетранспортер. Поліція у бронежилетах та з автоматами патрулює вулицю Істікляль.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму