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ТуреччинаТуризм

У Стамбулі таксист обдурив туристку і втратив ліцензію

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі таксист обдурив туристку і втратив ліцензію

Влада Стамбула (Туреччина) тимчасово позбавила ліцензії таксиста, який зажадав за проїзд з туристки суму втричі вищу за звичайну. Про це заявили у Дирекції громадського транспорту мерії міста.

Уточнюється, що таксиста відсторонено від роботи на 30 днів за спробу обдурити туристку в поїздці з аеропорту.

Раніше туристка розповіла у соцмережах про водія, який після завершення поїздки вимагав сплатити 1 900 лір (102 долари) замість 600 лір за дорогу від аеропорту до міста.

Туристи та місцеві жителі часто скаржаться на стамбульських таксистів, які можуть відмовитися везти пасажирів таксометром або встановленим у додатках тарифом і завищують вартість поїздки.

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