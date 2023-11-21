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У Стамбулі пройшов перший з 2006 року снігопад у листопаді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі пройшов перший з 2006 року снігопад у листопаді

У Стамбулі 19 листопада, пройшов перший із 2006 року листопадовий снігопад.

На даний момент над акваторією Чорного моря знаходиться центр циклону, що приніс зливи, снігопад, ураганний вітер.

Через негоду синоптики оголошували на вихідних у Стамбулі передостанній, помаранчевий рівень метеонебезпеки. Влада мегаполісу рекомендувала жителям та туристам бути обережними через ризик повеней та проблем з транспортом.

Турецькі авіакомпанії Turkish Airlines і Pegasus через негоду скасували загалом близько 150 авіарейсів з обох стамбульських аеропортів.

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