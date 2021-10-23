У Каппадокії проходять змагання з маунтінбайку

У популярному туристичної районі Каппадокія в Туреччині в суботу стартувала гонка на гірських велосипедах (маунтінбайк) Red Bull Dawn till Dusk за участю десятків турецьких та іноземних спортсменів.

Red Bull Dawn Till Dusk – це змагання, що поєднує в собі категорії «крос-кантрі», «швидкісний спуск» і «ендуро».

Десяткам велосипедистів належить подолати кілька етапів в гірській місцевості.

Один з учасників гонки Бора тілки повідомив журналістам, що радий участі в змаганні, що проводиться на складній трасі.

Гонка, яка стартувала на світанку біля в’їзду в долину Гюверджінлік в районі Учхисар, завершилася в містечку Гереме.

Захід завершиться церемонією нагородження після подолання етапів Кизилваді і замка Учхисар.