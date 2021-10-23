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В Каппадокии проходят состязания на горных велосипедах Red Bull Dawn till Dusk

Евгений Подольский

В популярном туристической районе Каппадокия в Турции в субботу стартовала гонка на горных велосипедах (маунтинбайк) Red Bull Dawn till Dusk с участием десятков турецких и иностранных спортсменов.
Red Bull Dawn Till Dusk — это соревнование, сочетающее в себе категории «кросс-кантри», «скоростной спуск» и «эндуро».

Десяткам велосипедистов предстоит преодолеть несколько этапов в горной местности.

Один из участников гонки Бора Тилки сообщил журналистам, что рад участию в состязании, проводимом на сложной трассе.

«Я принимаю участие в гонках на горных велосипедах уже 21 год. Советую всем, кто любит маунтинбайк, приехать в Каппадокию», — сказал Тилки.

Гонка, стартовавшая на рассвете у въезда в долину Гюверджинлик в районе Учхисар, завершилась в местечке Гёреме.

Мероприятие завершится церемонией награждения после преодоления этапов Кызылвади и замка Учхисар.

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