В Каппадокии проходят состязания на горных велосипедах Red Bull Dawn till Dusk

В популярном туристической районе Каппадокия в Турции в субботу стартовала гонка на горных велосипедах (маунтинбайк) Red Bull Dawn till Dusk с участием десятков турецких и иностранных спортсменов.

Red Bull Dawn Till Dusk — это соревнование, сочетающее в себе категории «кросс-кантри», «скоростной спуск» и «эндуро».

Десяткам велосипедистов предстоит преодолеть несколько этапов в горной местности.

Один из участников гонки Бора Тилки сообщил журналистам, что рад участию в состязании, проводимом на сложной трассе.

«Я принимаю участие в гонках на горных велосипедах уже 21 год. Советую всем, кто любит маунтинбайк, приехать в Каппадокию», — сказал Тилки.

Гонка, стартовавшая на рассвете у въезда в долину Гюверджинлик в районе Учхисар, завершилась в местечке Гёреме.

Мероприятие завершится церемонией награждения после преодоления этапов Кызылвади и замка Учхисар.