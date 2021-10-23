В Каппадокии проходят состязания на горных велосипедах Red Bull Dawn till Dusk

В популярном туристической районе Каппадокия в Турции в субботу стартовала гонка на горных велосипедах (маунтинбайк) Red Bull Dawn till Dusk с участием десятков турецких и иностранных спортсменов.
Red Bull Dawn Till Dusk — это соревнование, сочетающее в себе категории «кросс-кантри», «скоростной спуск» и «эндуро».
Десяткам велосипедистов предстоит преодолеть несколько этапов в горной местности.
Один из участников гонки Бора Тилки сообщил журналистам, что рад участию в состязании, проводимом на сложной трассе.
«Я принимаю участие в гонках на горных велосипедах уже 21 год. Советую всем, кто любит маунтинбайк, приехать в Каппадокию», — сказал Тилки.
Гонка, стартовавшая на рассвете у въезда в долину Гюверджинлик в районе Учхисар, завершилась в местечке Гёреме.
Мероприятие завершится церемонией награждения после преодоления этапов Кызылвади и замка Учхисар.