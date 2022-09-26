Туристам повідомили, як їх можуть дурити в Туреччині

Для обману туристів у Туреччині місцеві жителі і навіть персонал готелю реалізують старі схеми махінацій та винаходять нові, щоб нажитися на незнанні та наївності відпочиваючих. Виверти настільки відточені, що з першої хвилини запідозрити щось неможливо, бо все здається чесним та прозорим. Про три найбільш популярні способи обману шахраїв на турецьких курортах розповів аналітики та турексперти.

Шахрайство персоналу у готелях

Номер за доплату. Персонал готелю часто діє хитро та після прибуття повідомляє туристам, що, на жаль, на даний час всі номери зайняті, і вони змушені переселити їх до іншої вільної кімнати. Як правило, це може бути номер в іншій будівлі, більш віддаленій від пляжу, кімната зі старим ремонтом та інтер’єром, з видом на сміттєзвалище або поруч із підсобним приміщенням, де, природно, дуже галасливо і неприємно пахне. Описавши перспективу, співробітники відразу пропонують порятунок, але за гроші: номер вищої категорії за невелику доплату. В результаті туриста поселять у той же готельний номер, що і був спочатку в турпакеті, але з додатковими витратами. Витрати за кондиціонер. Це ще один найпоширеніший вид обману. Співробітники прибирають із номера пульт дистанційного керування та вимагають внести оплату, якщо турист хоче ним користуватися. Доплата за алкогольні напої. За словами експерта, заповзятливі турки іноді примудряються стягувати додаткову плату за алкоголь, включений до системи «все включено». Експерт також порадив уважно вивчити вміст міні-бару, оскільки персонал готелю може спеціально поставити туди відкриті чи порожні пляшки, а потім брати плату за алкоголь, який було відкрито чи випито.

Обман у кафе/ресторанах

Співробітники громадського харчування на курортах обманюють мандрівників із цінниками, зазначеними у незрозумілій валюті. Біля кожної позиції в меню відображається цифра без вказівки на валюту. Природно, що гість орієнтується на ціни в турецьких лірах, однак після цього він дізнається, що насправді вартість була вказана в євро. Крім того, турки вдаються до хитрощів з обсягом замовленого. Наприклад, турист може подумати, що цінник вказаний за порцію, а насправді за 100 г страви.

Фахівець закликала уважно перевіряти рахунок. Часто у довгому чеку можуть сховатись додаткові позиції, які мандрівники навіть не карали. Крім того, вона застерегла передчасно радіти частуванням, які щедро подають турки. Часто офіціанти додатково подають на столи різні закуски, коржики, чай чи інші напої. Однак під виглядом компліментів від закладу ховається нова позиція у чеку.

Обман з обміном валют

Нещодавно курс долара був значно нижчим за курс євро, і місцеві продавці на ринках, у кафе, барах і ресторанах вміло цим користувалися і розраховували ціни на товар в тому самому еквіваленті для обох валют. Або, наприклад, чай за 2 турецькі ліри (за курсом 4 гривні) вони можуть продавати як чай за $2/2 євро (80 грн.).

Крім того, часто можна потрапити на шахраїв у пунктах обміну валют. Наприклад, ви хочете обміняти 200 доларів на ліри, віддаєте їх, а натомість отримуєте турецьку валюту лише на 100 доларів. На питання, де інше, турецький шахрай робить здивований вигляд і каже, що ви давали лише 100 доларів. Тому валютні операції у Туреччині можна проводити лише в офіційних банках», – пояснили у компанії.

Шахрайство з поїздками

Жертвами цього шахрайства, як правило, стають туристи, якиі бажають вирушити на екскурсію, які пропонують вуличні зазивали. Туристів навіть не бентежить вартість, значно нижча за ринкову.

Насправді це обертається для мандрівників «ходінням по муках»: поїздкою в старому автобусі без кондиціонера і місця, т.к. з метою економії гіди-шахраї поєднують кілька туристичних груп в одну. Серед іншого – вуличні торговці екскурсійними турами не захищають покупців від нещасних випадків, заощаджуючи на страховці.

Незаплановані походи в сувенірні магазини під час екскурсій – ще один популярний прийом шахраїв. Турецькі гіди зупиняються біля таких лавок з приводу того, що туристи можуть сходити в туалет або купити воду. І між іншим кажуть, що поблизу є сувенірний магазин з «особливими» товарами, доступними цінами та особистими знижками. Відпочиваючі з радістю тікають туди і купують товари незрозумілої якості та походження за завищеними цінами. Турагентство чи гід отримають відсоток із усього купленого туристами у магазині.

Кишенькові злодії у готелях

На жаль, у Туреччині крадіжка процвітає у людних місцях: у транспорті, на базарах, ринках, пляжах, у поїздках і навіть у готельних номерах. Які висновки варто зробити туристу? Не брати з собою велику суму готівки, бути обережним у місцях скупчення людей, нікого не підпускати близько до себе і не давати особисті речі та документи в руки незнайомця, користуватися сейфом у номері.