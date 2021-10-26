Туристів в Туреччині попередили про небезпечне нашестя: постраждалих відвозять в лікарню

Нова напасть на популярному турецькому курорті чекає неуважних туристів: фахівці попередили про «зараження» прибережних вод токсичними перевернутими плоскими медузами індо-тихоокеанського походження, що представляють серйозну небезпеку для людини. Як зазначив доктор Нурчін Кіллі, ці медузи є вкрай небезпечними для людини: будь-який, навіть легкий дотик цієї тварини, обернеться для людини лікарняною палатою. Про це повідомили турецькі ЗМІ.

На берегах популярного курорту Каш, що в провінції Анталія, було виявлено навала медуз Cassiopea andromeda, яких раніше выявив експерт-дайвер Тахсин Джейлан в затоці Сарсай, в районі курорту Даламан на Егейському морі в вересні 2000 року головою Ради з питань довкілля та підводним кінематографістом Джейлану: «Вид, який зовні нагадує поліп, розмножується статевим шляхом. У нього є пекучі капсули, звані нематоцітамі. Не чіпати цих тварин – кращий вибір. Доторкнутися до них – значить, потрапити в лікарню».

На думку експерта, цей вид, ймовірно, потрапив в Середземне море з баластними водами кораблів. «Ми виявили, що зараз медузи розмножується неймовірно швидко. Вони переживають швидкі зміни в екосистемі: зазвичай не піднімаються на поверхню, а живуть на дні в мулистих мілинах і приливних пісках. Хоча вони залежні від дна, їх можна побачити і трохи вище – в пелагичній області моря. Туристи повинні бути обережні в місцях, де вони плавають, і жодним чином не торкатися цих морських істот», – попередив фахівець, додавши, що ці небезпечні істоти можуть проявляти короткочасне переміщення з метою захисту і харчування.

Як пояснив доцент факультету аквакультури університету Мугла Сітко Кочман, причина, по якій медузу називають перевернутою і плоскою, полягає в тому, що, перебуваючи на піщаному і мулистому грунті вона ніби стоїть догори «ногами». Недосвідчені дайвери можуть сплутати даний вид з морським рослиною, які захочеться помацати.

За даними En Son Haber, вид вперше був виявлений в Середземному морі біля берегів Ізраїлю в 1990 році. Доктор Кіллі відзначив, що токсичні медузи, які, як вважають фахівці, проникли через Суецький канал, стали першими медузами-мігрантами, що успішно поселилися в Середземному морі.

Біля берегів Туреччини, в районі Даламан, цей вид вперше помітили в вересень 2000 року. У більш пізні періоди зустрічалися в затоках туристичних міст Центр, Олюденіз, Хісароню і Гюллюк. А тепер в достатку і в водах головною курортній провінції Анталії. «Такі види часто зустрічаються в прибережних районах в весняні, літні та осінні місяці, тому що в цей час спостерігаються сприятливі температури для екстремального зростання медуз. Ці істоти зеленувато-коричневого кольору мають сильно пекучі клітини на краю парасольки і в роті», – розповів доктор Кіллі.

Крім того, медузи здатні швидко адаптуватися і інтенсивно розмножуватися в нових умовах. «Звичайно, людські фактори, такі як зміна клімату, надмірний промисел, збільшення прибережних споруд, також сприяють поширенню цих істот. Перевернуті плоскі медузи частіше виявляються при зануреннях. Вони широко поширені на мілководді, в лагунахі на піщано-мулистих грунтах», – додав він.

При контакті живність може залишити у людини почервоніння, відчуття печіння, свербіння і болю. «Але ці наслідки можуть варіюватися в залежності від алергічної реакції, яку проявить людина. У більш чутливих людей проявиться нудота і блювота. При зіткненні з цими істотами зону опіку слід промити морською водою, а потім негайно звернутися до лікарні, тому що можлива відстрочена реакція організму на зіткнення з медузою.