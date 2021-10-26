Туристов в Турции предупредили об опасном нашествии: пострадавших увозят в больницу

Новая напасть на популярном турецком курорте ждет рассеянных туристов: специалисты предупредили о «заражении» прибрежных вод токсичными перевернутыми плоскими медузами индо-тихоокеанского происхождения, представляющими серьезную опасность для человека. Как отметил доктор Нурчин Килли, эти медузы крайне опасны для человека: любой, даже легкое прикосновение этого животного, обернется для человека больничной палатой. Об этом сообщили турецкие СМИ.

На берегах популярного курорта Каш в провинции Анталия было обнаружено нашествие медуз Cassiopea andromeda, которых ранее обнаружил эксперт-дайвер Тахсин Джейлан в заливе Сарсай, в районе курорта Даламан на Эгейском море в сентябре 2000 года председателем Совета по окружающей среде и подводным : «Вид, внешне напоминающий полип, размножается половым путем. У него есть жгучие капсулы, называемые нематоцитами. Не трогать этих животных — лучший выбор. Прикоснуться к ним — значит, попасть в больницу».

По мнению эксперта, этот вид, вероятно, попал в Средиземное море с балластными водами судов. «Мы обнаружили, что сейчас медузы размножается невероятно быстро. Они переживают быстрые изменения в экосистеме: обычно не поднимаются на поверхность, а живут на дне в илистых отмелях и приливных песках. Хотя они зависимы от дна, их можно увидеть и чуть выше – в пелагической области моря. Туристы должны быть осторожны в местах, где они плавают, и никоим образом не касаться этих морских существ», — предупредил специалист, добавив, что эти опасные существа могут проявлять кратковременное перемещение с целью защиты и питания.

Как пояснил доцент факультета аквакультуры университета Мугла Ситко Кочман, причина, по которой медузу называют перевернутой и плоской, заключается в том, что, находясь на песчаной и илистой почве, она будто стоит вверх «ногами». Неопытные дайверы могут спутать данный вид с морским растением, которое захочется потрогать.

По данным En Son Haber, вид впервые был обнаружен в Средиземном море у берегов Израиля в 1990 году. Доктор Килли отметил, что токсичные медузы, которые, как считают специалисты, проникли через Суэцкий канал, стали первыми медузами-мигрантами, успешно поселившимися в Средиземном море.

У берегов Турции, в районе Даламан, этот вид впервые заметили в сентябре 2000. В более поздние периоды встречались в заливах туристических городов Центр, Олюдениз, Хисароню и Гюллюк. А теперь в изобилии и в водах главной курортной провинции Анталии. «Такие виды часто встречаются в прибрежных районах в весенние, летние и осенние месяцы, так как в это время наблюдаются благоприятные температуры для экстремального роста медуз. Эти существа зеленовато-коричневого цвета имеют сильно жгучие клетки на краю зонтика и во рту», — рассказал доктор Килли.

Кроме того, медузы способны быстро адаптироваться и интенсивно размножаться в новых условиях. «Конечно, человеческие факторы, такие как изменение климата, чрезмерное промысел, увеличение прибрежных сооружений, также способствуют распространению этих существ. Перевернутые плоские медузы чаще обнаруживаются при погружениях. Они широко распространены на мелководье, в лагуне и на песчано-илистых почвах», — добавил он.

При контакте живность может оставить у человека покраснение, ощущение жжения, зуда и боли. «Но эти последствия могут варьироваться в зависимости от аллергической реакции, которую проявит человек. В более чувствительных людей проявится тошнота и рвота. При столкновении с этими существами зону ожога следует промыть морской водой, а затем немедленно обратиться в больницу, так как возможна отсроченная реакция организма на столкновение с медузой.