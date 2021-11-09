Туристам розкрили 5 схем “розводу” на гроші у Туреччині

П’ять способів “розводу” туристів у Туреччині представила мандрівниця та туристка зі стажем, у своєму блозі. Як попередила авторка, зіткнутися з ними можна як на курортах, так і в Стамбулі, «полювання» ведеться в тих місцях, які часто відвідують туристи – це в основному центри розваг, екскурсії, кафе та ресторани. І, як можна додати, нерідко «базуються» на наївності туристів та їх розрахунку на «турецьку щедрість» – про яку нерідко згадують у коментарях їх удачливіші «колеги»

Причому якщо деякі «розводки» відносно нешкідливі, і обходяться в 1-2 турецькі ліри – тобто, 2-5 гривень, інші можуть обійтися в куди більш круглу суму в євро.

Наприклад, як розповіла туристка, шахрайство у центрах водних розваг, на яке потрапили її подруги. Троє з них каталися на надувній подушці і після неодмінного «атракціону», коли туристів скидають у воду, одну з них оператор, який катає туристів, «підсадив» до себе на скутер. «Коли вони повернулися на берег, він запропонував їй: «Давай ще покатаю». Та вирішила, що просто йому сподобалася… Каталися вони хвилин 30, після чого скутерист запросив за прогулянку 40 євро: «Ну ж ти сама бачила, які ціни на скутер», – розповіла блогер. Друга, масово поширена схема, застосовується у кафе та ресторанах, особливо коли їдять багато туристів, замовляючи багато страв. «Ви закінчуєте, вам приносять рахунок, сума начебто сходиться, і ви сплачуєте рахунок. Однак туди непомітно можуть дописати кілька зайвих позицій – зайвий чай, зайві тістечка», – розповіла блогерка. Це очікувано не така сума, яка може насторожити туристів, проте все ж краще уважно перевіряти. Аналогічно в меню може бути й інша «хитрість» із цінами. Написано, стаканчик чаю – 1 ліра, і тільки коли вам приносять рахунок, з’ясовується, що він коштує 3 ліри. «Виявляється, 1 ліра – це маленька склянка, а власник кафе нібито вирішив про вас подбати і одразу приніс велику», – розповідає блогер. Різниця цін невелика, але насправді, звичайно, тут «турбота» не про туриста, а про свою кишеню. До речі, аналогічно можна потрапити, купившись на акцію в кафе, додає вона. «Ми йшли, побачили напис: «Донер + айран – 12 лір», запитали, чи можна замінити айран на мінералку, нам підтвердили, що можна. На етапі чека виявилося, що ні, не можна – і з нас взяли 20 лір», – описала туристка. Тож з «акціями», за її словами, варто бути обережнішими. «Взагалі в Туреччині ніколи не говорять ціну відразу», – попереджає туристка, починаючи розповідь про ще один «розвід» вже на екскурсії в Стамбулі на кораблику. Серед туристів ходив офіціант, пропонуючи їм чай, каву, газовану воду з незмінним: «Пригощайтеся!». Туристи могли вирішити, що це включено у вартість екскурсії, вони вже її купили за 400 гривень. І лише на виході з’ясувалося, що це не так, і всі напої платні. Причому філіжанка чаю, яка у місті коштує 1-2 ліри, тут – 10 лір, кава 25 лір… Що особливо вразило, грошей зажадали навіть за хліб, який приносили, щоб кидати чайкам», – розповіла туристка.

Далі блогер, звичайно, вдається до реверансів, заявляючи, що частина цих розводок робиться «не зі зла, а через неуважність», і наполегливий турист отримав своє «вибач, помилився». Однак за описом очевидно, що це скоріше свідомий розрахунок на неуважність туриста та небажання скандалу. Причому що більше сума «розводки», то більше сил і нервів потрібно, щоб відстояти своє.