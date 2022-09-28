Турецький ринок житла констатує зростання після оголошеної в Росії мобілізації

Турецький ринок продажу житла відреагував зростанням на оголошену мобілізацію у Росії. За словами представників житлового сектора республіки, підйом забезпечили саме російські туристи, які масово побігли до Туреччини після 21 вересня.

За повідомленням Bloomberg, представники сектору також заявили, що попит на житло серед росіян ще більше зріс після оголошення мобілізації в РФ. Це підтвердив президент Асоціації просування нерухомості за кордоном (GİGDER) Омар Фарук Акбал. Аналогічний нагляд висловив голова ради директорів з будівництва Aşçıoğlu İnşaat Ірфан Кухчіоглу, повідомив Turizmgunlugu. За словами експерта, він також зафіксував збільшення попиту на нерухомість із боку Росії.

Різкий сплеск інтересу виник ще у лютому, з початком російського вторгнення в Україну. А тепер, через 7 місяців, фахівці реєструють нову та сильну хвилю попиту на турецьку нерухомість. Так, за даними Статистичного управління Туреччини (TUIK), якщо цього року росіяни купили в Туреччині 8.115 одиниць житла, то з них 1.238 (15.2%) припало на серпень. За вересень статистики наразі немає. За повні 8 місяців 2022 року, з січня до серпня, росіяни купили втричі більше турецької нерухомості порівняно з попереднім роком. У результаті росіяни стали лідерами серед іноземців за покупками житла в Туреччині з часткою близько 20%. Ймовірно, відсоток присутності росіян ще побільшає, коли буде оприлюднена статистика покупок нерухомості за вересень.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в рамках мобілізації буде призвано загалом 300 тисяч військовослужбовців-резервістів. На сьогодні мобілізовано близько 260 тисяч росіян (за данними рос. ЗМІ). Саме після оголошення часткової мобілізації в країні суттєво зріс попит і на авіаквитки за кордон. Статистика запитів Google підтверджує піковий попит у Росії на поїздки за кордон без зворотного квитка за останні кілька днів: значно зросли такі пошукові запити, як «авіаквитки», «квитки» та «закордонні».

Згідно з інформацією, опублікованою квитковими агрегаторами, місця на рейси з вильотом з РФ до багатьох країн 21 вересня були розпродані миттєво. Тепер системи бронювання рейсів видають порожні сторінки на прямі рейси з Москви до ОАЕ, Туреччини та Казахстану до кінця вересня.